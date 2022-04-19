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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Без ембарго Путіна не перемогти? Чому всі так чекають заборони російських нафти та газу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 17:57
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Експерт розповів, як ембарго на нафту та газ може змінити економіку РФ і як це допоможе Україні
Як ембарго на енергоносії вдарить по путінській газовій імперії
Як ембарго на енергоносії вдарить по путінській газовій імперії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вже більше місяця Україна закликає всіх лідерів Євросоюзу запровадити ембарго на російські нафту та газ. Деякі партнери підтримують це рішення, а вірні друзі Путіна, наприклад прем'єр Угорщини Орбан, опираються щосили.

"Сьогодні" поспілкувалися з фінансовим аналітиком та економістом Олексієм Лупоносовим і дізналися, чому всі так прагнуть запровадження цього ембарго, чи, простіше кажучи, – заборони купувати енергоресурси агресора.

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За словами експерта, це одна з необхідних умов для того, щоб зупинити війну проти України.

"Наводилася статистика про те, що близько 40 млрд євро лише за енергоресурси було переведено до РФ Євросоюзом, а допомога, надана за цей же час Україні від ЄС становила лише 8 млрд", – пояснює Лупоносов.

У зв'язку з цим постає питання – як світова спільнота зможе приборкати Путіна, якщо тільки за енергоресурси і лише від країн ЄС він отримує близько 40 млрд євро за 40 днів, тобто майже по мільярду на день.

"Тому вимога стратегів з усіх країн, які нас підтримують, полягає в тому, щоб Росію припинили підживлювати живими грошима", – розповідає аналітик.

Путіну потрібно платити зарплати тим самим військовим і налагоджувати нові канали експорту через Китай. Зупинити це можна, перекривши потік валют у Росію, а цьому допоможе ембарго на енергоресурси.

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Наскільки швидко це спрацює

На жаль, зазначає економіст, серед країн немає єдності, і деякі члени ЄС наполегливо не розривають контракти з РФ і, що найстрашніше, – перепродають ці криваві нафту та газ, отримуючи звідти доходи для своєї економіки.

"Те саме відбувається і у світовому масштабі. На жаль, є країни, які з задоволенням купуватимуть російські ресурси і вже під своєю маркою продаватимуть їх цивілізованому Заходу".

Це означає, що в цій ситуації можна говорити швидше про перенаправлення потоків, і за місяць-два можлива певна криза ліквідності, яка в результаті призведе до технічного дефолту Російської Федерації.

"Але далі всі ці енергоносії, зважаючи на великий попит на них, почнуть продавати через треті країни. Ви побачите, що почне з'являтися китайська та індійська нафта, якої ніколи не було і не може бути", – зазначає економіст.

На думку Лупоносова, ембарго не приведе до миттєвого краху російської економіки, але цей захід посуне її до прірви приблизно на шість місяців уперед.

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"Сьогодні" раніше писали, як Путін війною в Україні знищує життя простих росіян, і розповідали, як ембарго на нафту змінить їхнє життя назавжди.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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Угорщина Угорщина
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