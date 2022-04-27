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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Без путінського газу ніхто не помре: кому "Газпром" зробить гірше відключенням Польщі та Болгарії

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 квітня, 12:05
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Разом з експертом розбираємося, що означають нові заяви "Газпрому" про відключення від газу деяких країн
Що для Європи означає відключення Польщі та Болгарії від газу
Що для Європи означає відключення Польщі та Болгарії від газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європа знову зіткнулася з газовим шантажем з боку Росії. Цього разу кремлівський "Газпром" розіслав листи польській газовій держкомпанії PGNi та болгарській "Булгаргаз" про те, що з 27 квітня постачання російського природного газу буде повністю зупинено.

Пізніше агенція Reuters повідомила, що після падіння до нуля постачання газу відновилося і до Польщі, і до Болгарії. Самі країни заявили, що вже готуються до відключення, "Газпром" також не відмовлявся від своїх намірів.

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У Польщі навіть зазначили, що самі повністю відмовляються від російського газу і зроблять це швидше ніж планувалося.

Навіщо це Росії, чи готова до відключення Європа і як це змінить європейський ринок газу, сьогодні розбиралися з експертом.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголошує, що ці погрози Польща та Болгарія отримали через те, що відмовилися оплачувати газ у російських рублях.

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"Газпром", зупинивши виконання контракту, порушив контрактні умови. З цього погляду поляки переможуть у будь-якому арбітражі", – розповідає експерт.

Пензин зазначає, що якщо частка польського вугілля на польському ринку є дуже суттєвою і становить понад 50%, то частка російського газу не така критична. Поляки вже збудували величезний LNG-термінал й отримують скраплений газ з Америки.

Для Болгарії Росія також не є монопольним постачальником, країна отримує газ Трансадріатичним газопроводом з Азербайджану.

"По-друге, закінчився опалювальний сезон, загальний обсяг споживання газу населенням. Тому подібна річ не буде дуже суттєвою. Я думаю, що в даній ситуації для поляків ця відмова не є критичною, а з геополітичної точки зору – це дуже добре", – каже Пензин.

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Навіщо це "Газпрому"?

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала цей крок шантажем і наголосила, що ЄС готовий до цього і вже планує свою відповідь Росії.

Пензин вважає, що "Газпром" просто був змушений виконати наказ свого президента, який заборонив продавати енергоносії не за рублі.

Інші країни, наприклад Німеччина, хоч і відмовляються платити рублями безпосередньо, знайшли спосіб як зробити це в обхід санкцій. Схема проходить через "Газпромбанк", де сплачені за контрактом євро конвертуватимуть у рублі.

"Німці не відмовляться, а вони є найбільшим споживачем російського газу в Європі. Вони просто не мають такої можливості, вони сильно залежать від цього газу", – констатує Пензин.

Навіщо ж Кремль пиляє гілку, на якій сам сидить, адже економіка Росії практично повністю пов'язана з продажем енергоресурсів.

За словами економіста, логіку Путіна зрозуміти абсолютно неможливо, і для Росії це рішення нічого доброго не принесе.

Також Пендзин вважає, що масштабний перерозподіл європейського ринку газу розпочався вже давно і зараз цей процес просто поглиблюється.

"Я не можу пояснити з логічної точки зору безліч дій цієї хворобливої людини. Я не можу пояснити агресії в Україні, вони пиляють гілку, на якій сидять".

"Сьогодні" також писали, що відбувається з акціями "Газпрому", і розповідали, хто є основним конкурентом газового гіганта.

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Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
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