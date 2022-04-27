Без путінського газу ніхто не помре: кому "Газпром" зробить гірше відключенням Польщі та Болгарії

Європа знову зіткнулася з газовим шантажем з боку Росії. Цього разу кремлівський "Газпром" розіслав листи польській газовій держкомпанії PGNi та болгарській "Булгаргаз" про те, що з 27 квітня постачання російського природного газу буде повністю зупинено.
Пізніше агенція Reuters повідомила, що після падіння до нуля постачання газу відновилося і до Польщі, і до Болгарії. Самі країни заявили, що вже готуються до відключення, "Газпром" також не відмовлявся від своїх намірів.
У Польщі навіть зазначили, що самі повністю відмовляються від російського газу і зроблять це швидше ніж планувалося.
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Навіщо це Росії, чи готова до відключення Європа і як це змінить європейський ринок газу, сьогодні розбиралися з експертом.
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголошує, що ці погрози Польща та Болгарія отримали через те, що відмовилися оплачувати газ у російських рублях.
"Газпром", зупинивши виконання контракту, порушив контрактні умови. З цього погляду поляки переможуть у будь-якому арбітражі", – розповідає експерт.
Пензин зазначає, що якщо частка польського вугілля на польському ринку є дуже суттєвою і становить понад 50%, то частка російського газу не така критична. Поляки вже збудували величезний LNG-термінал й отримують скраплений газ з Америки.
Для Болгарії Росія також не є монопольним постачальником, країна отримує газ Трансадріатичним газопроводом з Азербайджану.
"По-друге, закінчився опалювальний сезон, загальний обсяг споживання газу населенням. Тому подібна річ не буде дуже суттєвою. Я думаю, що в даній ситуації для поляків ця відмова не є критичною, а з геополітичної точки зору – це дуже добре", – каже Пензин.
Навіщо це "Газпрому"?
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала цей крок шантажем і наголосила, що ЄС готовий до цього і вже планує свою відповідь Росії.
Пензин вважає, що "Газпром" просто був змушений виконати наказ свого президента, який заборонив продавати енергоносії не за рублі.
Інші країни, наприклад Німеччина, хоч і відмовляються платити рублями безпосередньо, знайшли спосіб як зробити це в обхід санкцій. Схема проходить через "Газпромбанк", де сплачені за контрактом євро конвертуватимуть у рублі.
"Німці не відмовляться, а вони є найбільшим споживачем російського газу в Європі. Вони просто не мають такої можливості, вони сильно залежать від цього газу", – констатує Пензин.
Навіщо ж Кремль пиляє гілку, на якій сам сидить, адже економіка Росії практично повністю пов'язана з продажем енергоресурсів.
За словами економіста, логіку Путіна зрозуміти абсолютно неможливо, і для Росії це рішення нічого доброго не принесе.
Також Пендзин вважає, що масштабний перерозподіл європейського ринку газу розпочався вже давно і зараз цей процес просто поглиблюється.
"Я не можу пояснити з логічної точки зору безліч дій цієї хворобливої людини. Я не можу пояснити агресії в Україні, вони пиляють гілку, на якій сидять".
"Сьогодні" також писали, що відбувається з акціями "Газпрому", і розповідали, хто є основним конкурентом газового гіганта.