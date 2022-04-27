Без путінського газу ніхто не помре: кому "Газпром" зробить гірше відключенням Польщі та Болгарії

Разом з експертом розбираємося, що означають нові заяви "Газпрому" про відключення від газу деяких країн

Що для Європи означає відключення Польщі та Болгарії від газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європа знову зіткнулася з газовим шантажем з боку Росії. Цього разу кремлівський "Газпром" розіслав листи польській газовій держкомпанії PGNi та болгарській "Булгаргаз" про те, що з 27 квітня постачання російського природного газу буде повністю зупинено.

Пізніше агенція Reuters повідомила, що після падіння до нуля постачання газу відновилося і до Польщі, і до Болгарії. Самі країни заявили, що вже готуються до відключення, "Газпром" також не відмовлявся від своїх намірів.

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У Польщі навіть зазначили, що самі повністю відмовляються від російського газу і зроблять це швидше ніж планувалося.

Навіщо це Росії, чи готова до відключення Європа і як це змінить європейський ринок газу, сьогодні розбиралися з експертом.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголошує, що ці погрози Польща та Болгарія отримали через те, що відмовилися оплачувати газ у російських рублях.

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"Газпром", зупинивши виконання контракту, порушив контрактні умови. З цього погляду поляки переможуть у будь-якому арбітражі", – розповідає експерт.

Пензин зазначає, що якщо частка польського вугілля на польському ринку є дуже суттєвою і становить понад 50%, то частка російського газу не така критична. Поляки вже збудували величезний LNG-термінал й отримують скраплений газ з Америки.

Для Болгарії Росія також не є монопольним постачальником, країна отримує газ Трансадріатичним газопроводом з Азербайджану.

"По-друге, закінчився опалювальний сезон, загальний обсяг споживання газу населенням. Тому подібна річ не буде дуже суттєвою. Я думаю, що в даній ситуації для поляків ця відмова не є критичною, а з геополітичної точки зору – це дуже добре", – каже Пензин.

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Навіщо це "Газпрому"?

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала цей крок шантажем і наголосила, що ЄС готовий до цього і вже планує свою відповідь Росії.

Пензин вважає, що "Газпром" просто був змушений виконати наказ свого президента, який заборонив продавати енергоносії не за рублі.

Інші країни, наприклад Німеччина, хоч і відмовляються платити рублями безпосередньо, знайшли спосіб як зробити це в обхід санкцій. Схема проходить через "Газпромбанк", де сплачені за контрактом євро конвертуватимуть у рублі.

"Німці не відмовляться, а вони є найбільшим споживачем російського газу в Європі. Вони просто не мають такої можливості, вони сильно залежать від цього газу", – констатує Пензин.

Навіщо ж Кремль пиляє гілку, на якій сам сидить, адже економіка Росії практично повністю пов'язана з продажем енергоресурсів.

За словами економіста, логіку Путіна зрозуміти абсолютно неможливо, і для Росії це рішення нічого доброго не принесе.

Також Пендзин вважає, що масштабний перерозподіл європейського ринку газу розпочався вже давно і зараз цей процес просто поглиблюється.

"Я не можу пояснити з логічної точки зору безліч дій цієї хворобливої людини. Я не можу пояснити агресії в Україні, вони пиляють гілку, на якій сидять".

"Сьогодні" також писали, що відбувається з акціями "Газпрому", і розповідали, хто є основним конкурентом газового гіганта.