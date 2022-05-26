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Бізнес не повинен фінансувати РФ: Куеба підтримав акцію Stop Bloody Energy у Давосі

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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26 травня, 17:15
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Іноземні компанії, які продовжують працювати з РФ, напряму підтримують її збройну агресію проти України
Міністр закордонних справ Кулеба впевнений, що втративши міжнародні інвестиції РФ швидко відмовиться від війни в Україні
Міністр закордонних справ Кулеба впевнений, що втративши міжнародні інвестиції РФ швидко відмовиться від війни в Україні / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

У середу у Давосі пройшла акція Stop Bloody Energy, в рамках якої активісти закликали іноземні енергетичні компанії зупинити співпрацю з Росією. В ході цієї акції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземний бізнес піти з РФ, щоб зупинити війну.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Ми переконані, що єдиний спосіб зупинити війну та зупинити російську агресію – це позбавити Кремль джерел фінансування, які йому так необхідні, щоб продовжувати вбивати українців. Бізнес має покинути росію зараз, починаючи з енергетичного сектору", – сказав Кулеба.

Він додав, що Росія не має технічних можливостей для видобування та транспортування нафти, газу та вугілля, і для цього їй необхідна співпраця зі світовим енергетичним сектором.

"Відмова від співробітництва одночасно покаже Росії, що вона самотня, і позбавить її коштів, які їй так потрібні", – підкреслив міністр.

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Нагадаємо, що в березні група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з росією у паливно-енергетичній сфері.

Також ми розповідали, які компанії увійшли до списку тих, хто підтримує Росію у війні проти України.

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