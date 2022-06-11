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Завдяки ЗСУ: енергетики повернули світло в населених пунктах зони ООС

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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11 червня, 11:45
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19 населених пунктів в зоні ООС тепер знову зі світлом
Українці в зоні ООС тепер знову зі світлом
Українці в зоні ООС тепер знову зі світлом / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

10 червня енергетики, завдяки зусиллям Збройних сил України, змогли провести ремонти обладнання та ліній у 19 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Незважаючи на активні бойові дії в Донецькій області, протягом енергетики повернули світло 15 460 родин у 19 населених пунктах на Донеччині. Найбільше – у Бахмутському районі", — повідомили в компанії.

Зокрема, енергетики змогли відновити світло менше, ніж за добу для жителів 8 населених пунктів на Мар’їнському, Авдіївському та Торецькому напрямках, де 10 червня були зафіксовані авіаційні та артилерійські обстріли.

Через постійні обстріли без світла лишаються 317 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

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ДТЕК передав захисникам пальне

Група ДТЕК передала ще 39 тис. літрів газового конденсату на потреби Збройних сил України та територіальної оборони у Полтавській області.

"Полтавщина стала надійним тилом і великим гуманітарним хабом. Вся область, всі наші люди згуртувалися задля перемоги: військові, тероборона, медики, рятувальники, волонтери, влада та бізнес. Разом переможемо", – сказав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Загалом ЗСУ і тероборона Полтавщини вже отримала від ДТЕК понад 60 тис. л пального конденсату, а також 8 одиниць транспорту.

Раніше ми писали, чому Україна так важлива для Європи, а також розповідали, хто такі "Герої енергетичного фронту".

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