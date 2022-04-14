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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Бояться санкцій? РФ засекретила інформацію про видобуток та експорт енергоресурсів

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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14 квітня, 16:44
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Дані не публікуються вже майже два тижні
РФ більше не буде ділитися даними про видобуток та експорт газу та нафти
РФ більше не буде ділитися даними про видобуток та експорт газу та нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія засекретила дані про видобуток та експорт нафти та газу. Влада побоюється, що така інформація "бути використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників".

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що щомісячні статистичні дані перестали з'являтися у відкритому доступі ще з 2 квітня.

"Статдані галузі в умовах обмежень досить чутливі до маніпуляцій, що ставить під загрозу діяльність контрагентів", – заявили в міністерстві енергетики РФ.

Російську нафту не купуватимуть через санкції

Великі світові компанії серйозно скоротять закупівлю нафти та палива у держкомпаній Росії вже до 15 травня, щоб не порушувати санкції Євросоюзу.

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Згідно з запровадженими ЄС санкціями, закупівлі в "Роснафті" або "Газпромнафті" виключаються, якщо вони не "суворо необхідні" для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

Один з великих покупців російської нафти Trafigura заявив, що компанія дотримується всіх санкцій, і 15 травня обсяги торгівлі ще більше скорочуватимуться.

Раніше ми розповідали, чому у світі продовжують зростати ціни на нафту, і писали, що відбувається з експортом чорного золота із РФ.

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