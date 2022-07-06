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Brent і WTI пішли в круте піке: ціни на нафту впали до квітневих показників

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 18:47
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Розповідаємо, що відбувається зі світовими ф’ючерсами на нафту еталонних марок
Світова нафта різко здешевшала
Світова нафта різко здешевшала / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на вечір 6 липня вартість нафтових ф’ючерсних контрактів на світових біржах зробила різкий стрибок до низу.

Про це свідчать дані з сайту європейської біржі ICE Futures.

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Барель нафти Brent раніше коштував 105 доларів, а зараз ціна опустилася до 99,81 долара. Найнижчий показник за добу становив 98,63 дол./бар.

Вартість ф'ючерсів нафти Brent 6 липня, ICE
Вартість ф'ючерсів нафти Brent 6 липня, ICE

Американська WTI підтримала естафету – вартість бареля раптово скотилася до 95,43 долара і продовжує піке. Пікова добова ціна на ф’ючерси становила 102,09 дол./бар.

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Ціни на нафтові ф'ючерси WTI 6 липня, ICE
Ціни на нафтові ф'ючерси WTI 6 липня, ICE

Страх рецесії

Востаннє такі ціни на еталонні марки чорного золота фіксували в квітні. Як повідомляє Reuters, експерти з Goldman Sachs припускають, що така динаміка пов’язана з побоюваннями рецесії. Трейдери очікують зниження попиту на нафту, тож вартість барелів знижується.

Не останню роль у формуванні ціни на нафту зіграло зміцнення долара. Американська валюта втримала 20-річний максимум щодо євро та місячні максимуми щодо інших основних валют.

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Така динаміка буде зберігатися на світовому ринку недовго, переконаний аналітик UBS Group Вейн Гордон. У коментарі Bloomberg він пояснив, що зміцнення долара робить нафту дорожчим активом для утримувачів інших валют, але ціни підуть вгору, щойно кризовий період та пов’язані з ним ризики будуть подолані.

Експерт додав, що насправді попит на чорне золото залишається доволі стійким, попри всі острахи гравців ринку, а подекуди навіть зростає.

Удар в спину Казахстану

Російський морський термінал "Каспійського трубопровідного консорціуму" (КТК), через який постачали більшість (80%) нафти з Казахстану, не працюватиме щонайменше 30 діб. Таке рішення ухвалив Приморський суд Новоросійська через порушення в сфері транспортування, які нібито виявив "Ространснадзор".

Нафтовий термінал розташований в Чорному морі та забезпечує абсолютну більшість експорту Казахстану на світові ринки, оскільки сама країна має вихід лише до Каспійського моря. Можна сказати, що його основними власниками є уряди РФ (на 31%) та Казахстану (на 21%), яким належить стільки акцій у КТК.

Експерти переконані, що попри усі офіційні заяви, призупинення роботи термінала є нічим іншим як помстою Росії Казахстану, адже після накладення санкцій Заходу, казахи спробували замінити російську продукцію своєю на ринку Європейського Союзу.

Внаслідок призупинки роботи термінала, європейський ринок за місяць втратить до 8 млн тонн нафти. Таким чином Росія знову штучно посилює енергетичну кризу в Європі.

"Сьогодні" раніше писали, що світові ціни на нафту можуть зрости до високих показників у розмірі 380 дол. за барель, а також розповідали, коли заморожені активи Росії передадуть Україні.

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