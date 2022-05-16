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Brent і WTI різко пішли у піке: які ціни на нафтові ф’ючерси

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 13:22
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Розповідаємо про ціни на нафтові ф’ючерсні контракти станом на 16 травня
Коротко про ціни на нафту в світі
Коротко про ціни на нафту в світі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 16 травня, вартість ф’ючерсів на нафту різко знизилась і продовжує коливання.

Як передає "Сьогодні", зранку на біржі вартість бареля West Texas Intermediate(WTI) на червень знизилася до 109 доларів. Ціна на липень ще нижча – 108 доларів за барель.

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Ф'ючерси на нафту WTI, ICE
Ф'ючерси на нафту WTI, ICE

Ф'ючерси на нафту WTI
Ф'ючерси на нафту WTI / Фото: Investing.com

Вартість бареля нафти Brent зранку опустилася до 109 доларів на біржі ICE, але за кілька годин повернулась на рівень 111 доларів за барель.

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Ф'ючерси на нафту Brent, ICE
Ф'ючерси на нафту Brent, ICE

Ф'ючерси на нафту Brent
Ф'ючерси на нафту Brent / Фото: Investing.com

Що впливає на формування цін?

За інформацією видання Bloomberg, головним чином на ситуацію вплинув карантин через COVID-19 у Китаї, який є найбільшим світовим імпортером чорного золота. Промислове виробництво та попит на нафту впали, через локдаун обмежили й споживання палива.

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За словами представника SPI Asset Management Стівена Іннеса, волатильність на ринку посилює також низька ліквідність. Ринок нафти зазнає активних коливають від кінця лютого – з моменту вторгнення Росії в Україну та посилення коронавірусу в Китаї.

Великі гравці на ринку уникають імпорту російських енергоносіїв через можливі санкції. У ЄС тривають дискусії щодо ембарго на нафту з РФ та незалежність країн блоку від енергоресурсів агресора.

Як пояснив аналітик Zhaojin Futures Co. Гао Цзянь, увесь ринок – від газу для сільського господарства до нафти – зіткнувся з дефіцитом через Росію. У зв’язку з цим піднялися й ціни на нафтопродукти, а на ринку домінують ризики постачання.

Ізоляцію РФ відтягують

Німеччина планує до кінця 2022 року відмовитися від імпорту російської нафти та вугілля. Однак з газом ситуація складніша, і поспішати з припиненням постачання країна не хоче.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, уряд намагається зберегти робочі місця в Шведті та Лойні, де розташовані нафтопереробні заводи. Але відмова від російського газу створить країні проблеми, оскільки там немає необхідної кількості терміналів зрідженого газу.

"За короткий час нам потрібно побудувати кілька нових терміналів. Це великі інфраструктурні проєкти на мільярди євро. Це не відбувається за одну ніч", – додав канцлер.

Раінше "Сьогодні" писали, що Угорщина погодилася на впровадження ембарго на своїх умовах та озвучила неймовірну суму. Дізнайтеся, чи може "Газпром" зупинити транзит газу через Україну.

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