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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Бригади ДТЕК відновили світло 10 тисячам родин у Київській та Донецькій областях

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11 березня, 13:11
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Помешкання понад 10 тисяч сімей у Київській та Донецькій областях знову забезпечені світлом завдяки бригадам ДТЕК
Бригади ДТЕК відновили світло 10 тисячам родин
Бригади ДТЕК відновили світло 10 тисячам родин / Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Аварійні бригади ДТЕК забезпечили світлом 10,3 тисячі родин у 24 населених пунктах Донецької та Київської областей.

Про це повідомили на сторінці компанії ДТЕК у Facebook.

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Енергетикам вдалося відновити електропостачання до помешкань 4,9 тисячі родин у 5 районах Донецької області. Зокрема, у таких селах:

  • Солодке;
  • Степове;
  • Славне;
  • Успенівка;
  • Аннівка;
  • Богоявленка;
  • Острівське;
  • Катеринівка;
  • Костянтинівка;
  • Іллінка;
  • Антонівка;
  • Єлизаветівка;
  • Яковлівка;
  • Михайлівка;
  • Львівка;
  • Дмитрівка.

Окрім цього, світлом знову забезпечені ще 5,4 тисячі сімей із Київської області. Мовиться про населені пункти Макарівського району:

  • Мостище;
  • Осикове;
  • Лишня;
  • Яблунівка;
  • Леонівка;
  • Великий Карашин;
  • Новосілки;
  • Чорногородка;
  • Ясногородка.

Аварійні бригади змогли частково відновити електропостачання у Великій Димерці Броварського району та у Вишневому Києво-Святошинського району. Фахівці працюють над тим, щоб забезпечити світлом ще 240 тисяч родин у Донецькій області і 195 тисяч – у Київській.

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Найскладніша ситуація з електроенергією в Маріуполі, який безперестанку обстрілюють російські війська. У зв’язку з цим, енергетики понад 7 днів не можуть здійснити ремонт електромереж.

Залишають пошкодження мереж і в Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському, Києво-Святошинському районах Київської області.

Щоб оперативно й безперервно здійснювати ремонти, працівники ДТЕК налагодили співпрацю зі Збройними силами України й Територіальною обороною. За підтримки захисників, аварійні бригади можуть дістатися до об’єктів у зоні бойових дій та відновити подачу світла користувачам.

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Робота в умовах війни

Енергетики ДТЕК щодня повертають світло до осель українців. У середньому це кілька десятків тисяч родин у селах та містечках із областей, по яких прицільно працюють окупанти. Нещодавно електропостачання відновили до 5 тисяч будинків у Київській області.

Водночас російські війська весь час намагаються захопити об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Окупанти спробували прорватися на компресорні станції Оператора ГТС у Луганській та Харківській областях та втрутитися в їхню роботу. Такі дії армії країни-агресорки загрожують техногенною катастрофою.

Раніше ми розповідали, що "Нафтогаз" і ДТЕК звернулися до міжнародних енергетичних асоціацій з проханням про зупинку співпраці з Росією.

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