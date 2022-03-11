Бригади ДТЕК відновили світло 10 тисячам родин у Київській та Донецькій областях

Помешкання понад 10 тисяч сімей у Київській та Донецькій областях знову забезпечені світлом завдяки бригадам ДТЕК

Бригади ДТЕК відновили світло 10 тисячам родин / Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Аварійні бригади ДТЕК забезпечили світлом 10,3 тисячі родин у 24 населених пунктах Донецької та Київської областей.

Про це повідомили на сторінці компанії ДТЕК у Facebook.

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Енергетикам вдалося відновити електропостачання до помешкань 4,9 тисячі родин у 5 районах Донецької області. Зокрема, у таких селах:

Солодке;

Степове;

Славне;

Успенівка;

Аннівка;

Богоявленка;

Острівське;

Катеринівка;

Костянтинівка;

Іллінка;

Антонівка;

Єлизаветівка;

Яковлівка;

Михайлівка;

Львівка;

Дмитрівка.

Окрім цього, світлом знову забезпечені ще 5,4 тисячі сімей із Київської області. Мовиться про населені пункти Макарівського району:

Мостище;

Осикове;

Лишня;

Яблунівка;

Леонівка;

Великий Карашин;

Новосілки;

Чорногородка;

Ясногородка.

Аварійні бригади змогли частково відновити електропостачання у Великій Димерці Броварського району та у Вишневому Києво-Святошинського району. Фахівці працюють над тим, щоб забезпечити світлом ще 240 тисяч родин у Донецькій області і 195 тисяч – у Київській.

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Найскладніша ситуація з електроенергією в Маріуполі, який безперестанку обстрілюють російські війська. У зв’язку з цим, енергетики понад 7 днів не можуть здійснити ремонт електромереж.

Залишають пошкодження мереж і в Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському, Києво-Святошинському районах Київської області.

Щоб оперативно й безперервно здійснювати ремонти, працівники ДТЕК налагодили співпрацю зі Збройними силами України й Територіальною обороною. За підтримки захисників, аварійні бригади можуть дістатися до об’єктів у зоні бойових дій та відновити подачу світла користувачам.

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Робота в умовах війни

Енергетики ДТЕК щодня повертають світло до осель українців. У середньому це кілька десятків тисяч родин у селах та містечках із областей, по яких прицільно працюють окупанти. Нещодавно електропостачання відновили до 5 тисяч будинків у Київській області.

Водночас російські війська весь час намагаються захопити об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Окупанти спробували прорватися на компресорні станції Оператора ГТС у Луганській та Харківській областях та втрутитися в їхню роботу. Такі дії армії країни-агресорки загрожують техногенною катастрофою.

Раніше ми розповідали, що "Нафтогаз" і ДТЕК звернулися до міжнародних енергетичних асоціацій з проханням про зупинку співпраці з Росією.