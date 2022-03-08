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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Майбутнє наступило: Японія запускає новий водневий потяг

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 12:36
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Розповідаємо, на якій швидкості може рухатись це диво техніки і скільки коштує одна одиниця
Як працюватиме новий поїзд
Як працюватиме новий поїзд / Фото: Колаж: Сьогодні

Японці створили інноваційний електропотяг, який працює на водневих паливних елементах.

Про це повідомляє видання "H2 View".

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Представила цей новітній потяг Східно-японська залізниця. Зазначається, що потяг оснащено системою паливних елементів та акумуляторів і його випробування почнуться у березні.

Водневий-потяг має назву Hybari, це абревіатура від Hydrogen-Hybrid Advanced Rail Vehicle for Innovation і перекладається так – Воднево-гібридний удосконалений рейковий транспорт для інновацій.

Двовагонний Hybari коштує близько 35 млн дол. і може проїхати до 140 км з максимальною швидкістю 100 км/год на одній водневій заправці.

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У березні планується здійснити тестовий запуск водневого-поїзда на лінії Нанбу.

Нова ера повітряного транспорту

Італійський аеропорт у Венеції хоче використовувати водень у різних операціях, зокрема у самій інфраструктурі аеропорту та навіть повітряному транспорті.

Запровадженням нових технологій буде займатись керуюча компанія Save Group спільно з компаніями Airbus та Snam.

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Планується, що на водні працюватимуть самі літаки і весь транспорт, який обслуговує аеропорт.

"Сьогодні" також писали, що ЄС будує унікальний "морський" водневий завод і розповідали, як старі газопроводи допоможуть перейти на альтернативні джерела енергії.

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