Майбутнє наступило: Японія запускає новий водневий потяг

Японці створили інноваційний електропотяг, який працює на водневих паливних елементах.
Про це повідомляє видання "H2 View".
Представила цей новітній потяг Східно-японська залізниця. Зазначається, що потяг оснащено системою паливних елементів та акумуляторів і його випробування почнуться у березні.
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Водневий-потяг має назву Hybari, це абревіатура від Hydrogen-Hybrid Advanced Rail Vehicle for Innovation і перекладається так – Воднево-гібридний удосконалений рейковий транспорт для інновацій.
Двовагонний Hybari коштує близько 35 млн дол. і може проїхати до 140 км з максимальною швидкістю 100 км/год на одній водневій заправці.
У березні планується здійснити тестовий запуск водневого-поїзда на лінії Нанбу.
Нова ера повітряного транспорту
Італійський аеропорт у Венеції хоче використовувати водень у різних операціях, зокрема у самій інфраструктурі аеропорту та навіть повітряному транспорті.
Запровадженням нових технологій буде займатись керуюча компанія Save Group спільно з компаніями Airbus та Snam.
Планується, що на водні працюватимуть самі літаки і весь транспорт, який обслуговує аеропорт.
"Сьогодні" також писали, що ЄС будує унікальний "морський" водневий завод і розповідали, як старі газопроводи допоможуть перейти на альтернативні джерела енергії.