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Грітимуться в одному приміщенні: як німці планують рятуватися від енергокризи

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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10 липня, 11:40
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Влада ФРН знайшла вихід, як громадянам пережити холодну пору року
Такі приміщення облаштують у кількох містах
Такі приміщення облаштують у кількох містах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

У деяких містах ФРН в холодну пору року організують громадські опалювальні місця для безкоштовного перебування тих, хто на тлі енергокризи не впорається зі зростанням цін на комунальні послуги.

Про це повідомляє газета Bild am sonntag.

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Зокрема, називаються такі міста, як:

  • Людвігсгафен-на-Рейні (там можуть віддати під ці потреби критий спортивний центр, який раніше вже перебудовувався на вакцинаційний центр);
  • Нойштадт;
  • Франкенталь;
  • Ландау.

Німців закликають заощаджувати електроенергію

Влада ФРН закликає населення заощаджувати електроенергію для того, щоб можна було легше заповнити газосховища (ПСГ) до зими. Наразі ФРН істотно залежить від газу з Росії, але його постачання скоротилося. На даний момент ПСГ заповнено на 63%.

Нагадаємо, що з 11 по 21 липня постачання газопроводом "Північний потік-1" зупиняться повністю.

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Залишилося лише 12 тижнів

Через побоювання, що РФ може перекрити постачання природного газу, Німеччина спонукає промисловість, особливо підприємства критичної інфраструктури, та населення особливо ретельно готуватися протягом наступних 12 тижнів до настання холодів.

Громадян закликають:

  • перевірити і відрегулювати свої газові котли та радіатори, адже технічне обслуговування, за його словами, може знизити споживання газу на 10–15%;
  • знизити температуру в деяких кімнатах;
  • придбати генератори аварійного живлення, щоб уникнути "ланцюжка відключень" у разі кризової ситуації. Резервного струму має вистачити на 72 години.

Нагадаємо, це звернення Німеччини пролунало після того, як Росія на початку червня скоротила постачання газу до Німеччини, Італії, Австрії, Чехії та Словаччини, оскільки країни Європейського Союзу щосили намагаються поповнити сховища паливом, що використовується для вироблення електроенергії та опалення будинків взимку.

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Раніше ми розповідали, чому в Німеччині оголосили режим тривоги.

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