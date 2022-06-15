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Будуватимуть заново? Що буде з електромережами в Україні після війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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15 червня, 13:33
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Унаслідок бойових дій значна частина електромереж критично пошкоджена й відновленню не підлягає
Після обстрілів частина мереж зазнала критичних пошкоджень
Після обстрілів частина мереж зазнала критичних пошкоджень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після перемоги України доведеться будувати заново значну частину електромереж у різних областях.

Як розповів генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко в ефірі національного телемарафону, велика кількість електромереж у зонах бойових дій повністю зруйнована і відремонтувати її неможливо.

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"Потрібно провести повне обстеження мереж по країні", – заявив він.

За словами Фоменка, енергетики компанії оперативно здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб забезпечити українців світлом. Згодом планують здійснити оцінку пошкоджень мереж по Україні та скільки можна реконструювати, а які доведеться будувати заново.

Щоденна робота

Від початку повномасштабного вторгнення аварійні бригади ДТЕК без перерви працюють, щоб забезпечити споживачів електропостачанням. Лише в Донецькій області щодня заново підключають від 15 до 20 тис. домогосподарств.

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За попередніми підрахунками, для повної відбудови електромереж на звільнених від окупантів територіях Київської області потрібно 1 млрд грн інвестицій. Компанія ДТЕК Ріната Ахметова вже інвестувала 300 млн грн на першочергові роботи з аварійного відновлення мереж. Завдяки цьому за 45 днів вдалося повернути світло усім 260 тис. відключених клієнтів.

Раніше ми розповідали, що завдяки зусиллям Збройних сил України енергетики змогли здійснити ремонти зруйнованих російськими окупантами електромереж. Водночас Україна може допомогти Європі відмовитись від російських енергоресурсів завдяки експорту своєї електроенергії.

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