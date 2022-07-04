Ціна на газ у Європі різко злетіла – що відбувається на біржі

Розповідаємо, що відбувається з біржовими ф'ючерсами на газ у Європі 4 липня

Біржова ціна на газ у Європі різко подорожчала / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На фоні страйків, які незабаром відбудуться у Норвегії, різко змінилися біржові ціни на газ у Європі. Так, вартість ф'ючерсних контрактів зросла на 10%.

Про це свідчать дані Міжконтинентальної біржі.

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Вартість контрактів на постачання природного газу на хабі TTF у Нідерландах з виконанням у серпні під час торгів перевищила 155 євро за 1 МВт/год, об 11:53 ранку в Амстердамі. Британський еквівалент зріс на 10%.

За інформацією видання Bloomberg, газ у Європі дорожчає на тлі побоювань через заплановані у Норвегії страйки працівників енергетичного сектору. Це ставить під загрозу приблизно 13% експорту норвезького газу. Страйки мають початися 5 липня 2022 року, працівники вимагатимуть підвищити зарплату, щоб впоратися зі зростаючою інфляцією.

Зазначимо, що постачання газу з Норвегії дуже важливе для Європи через російський "Газпром", який скоротив постачання газопроводом "Північний потік" на 60%.

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Режим тривоги у Німеччині

Міністр економіки ФРН, віце-канцлер Роберт Габек оголосив про запровадження у Німеччині другого рівня аварійного плану.

Перший етап аварійного плану, або так званий тривожний режим, запрацював у країні ще наприкінці березня. Режим тривоги запроваджують на випадок надзвичайної ситуації у газовій сфері. А зараз, за словами Габека, постачання з Росії блакитного палива постійно скорочуються, а ціни на нього ще дуже високі.

"Ми перебуваємо в стані газової кризи. Тепер газ – це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їхнього подальшого підвищення", – наголосив Габек.

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Міністр додав, що вважає скорочення постачань із РФ "економічним нападом" на Німеччину.

Раніше ми вже писали, що Німеччина скорочує споживання газу, та розповідали, що Франція більше не отримує російський газ трубопроводом.