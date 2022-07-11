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Ціни на газ кардинально зміняться: що б'є за вартістю блакитного палива

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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11 липня, 13:21
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Розповідаємо, чому найближчі два роки будуть дуже важкими для Європи за цінами на блакитне паливо
Європі загрожує різке подорожчання природного газу
Європі загрожує різке подорожчання природного газу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Природний газ у Європі дорожчатиме щонайменше до 2024 року через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

Про це пише агенція Bloomberg.

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Спочатку передбачалося, що війна триватиме не більше двох місяців, тож блакитне паливо не встигне сильно подорожчати. Але ЗСУ успішно стримують тиск російських військ, контратакаують і звільняють раніше зайняті російськими окупантами території в різних регіонах країни. Тому бойові дії досі не вщухли і 2023 буде дуже важким для Європи за цінами на газ.

Більше того, експерт з енергетики Хав'єр Блас очікує, що ці проблеми, швидше за все, перейдуть і в 2024 рік, оскільки промисловість несе витрати вже зараз.

"Ще в березні німецький виробник міг зафіксувати ціни на газ на весь 2023 рік на рівні близько 80 євро за мегават/годину; тепер йому доводиться платити рекордно високі 145 євро, щоб хеджувати той же ціновий ризик", – йдеться у матеріалі агентства.

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Що зараз відбувається з цінами на газ

Згода Канади передати турбіну ключового російського трубопроводу "Північний потік" до Німеччини призвела до падіння вартості природного газу в ЄС.

Так, базові ф'ючерси на блакитне паливо впали одразу на 12% на біржі ICE. Вартість серпневого ф'ючерсу на біржі Title Transfer Facility (TTF) також знизилася до 1620 доларів за тисячу кубометрів, або 154,4 євро за МВт/год.

Раніше ми вже розповідали, чому російський газопровід "Північний потік" не буде працювати з 11 липня. Дізнайтеся також про те, як "Нафтогаз" рухається до монополії на газовому ринку України.

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Єврооблігації — облігації, переважно в іноземній валюті. Їх випускають організації, уряди, великі компанії. Приставка "євро" не прив'язана до валюти. Вона свідчить про те, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там.
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