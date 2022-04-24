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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ціни на газ у Європі рекордно знижуються – що відбувається

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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24 квітня, 15:06
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Розповідаємо, що відбувається з біржовими ф'ючерсами на газ у Європі
Біржова ціна на газ у Європі почала знижуватися
Біржова ціна на газ у Європі почала знижуватися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на природний газ у Європі знизилися до найнижчого рівня майже за три тижні після того, як Євросоюз запропонував компаніям продовжувати платити за експорт природного газу в євро.

Про це свідчать дані з біржі ICE.

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Ціна газу на еталонному хабі TTF у Нідерландах з постачанням 22 квітня знизилася на 7,8% (до 96,85 євро за 1 МВт·год).

Ціна за еквівалентним контрактом у Великій Британії впала на 8,5%. Водночас у Німеччині паралельно з газом подешевшала електроенергія (на 6,3%).

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Зазначимо, що ще два тижні тому ціна газу на хабі TTF у Нідерландах з постачанням 22 квітня наближалася до позначки 300 євро за 1 МВт·год.

Ситуація з російськими ресурсами

На початку весни 2022 року ціна газу на європейському спотовому ринку становила понад 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів. 4 березня вона досягла історичного максимуму – 2,4 тисячі доларів, а 7 березня зросла до 3,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу.

Водночас різниця цін між російською нафтою Urals та еталоном Brent наблизилася до 25 доларів за барель. Раніше обидва сорти коштували однаково, але росіянам довелося зробити великі знижки, щоб утримати покупців через санкції Заходу.

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Раніше ми розповідали, що відбувається з цінами на нафту і що РФ вигадала, щоб обійти нафтове ембарго.

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Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
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