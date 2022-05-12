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Ціни на газ у Європі "божеволіють": хто винен у новому стрибку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 12:05
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Розповідаємо, як військові дії призвели до різкої зміни цін на блакитне паливо у Європі
Ціни на газ відреагували на зупинку частини транзиту
Ціни на газ відреагували на зупинку частини транзиту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на природний газ у Європі різко зросли в перші ж хвилини торгів наступного дня після припинення транзиту російського газу по окупованій території України.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Вартість травневого ф'ючерсу підскочила більш ніж на 10% і торгується вище 1100 доларів за тисячу кубометрів.

Спеціалізоване видання Financial Time повідомляє, що ціни зростають через нову невизначеність щодо постачання газу з Росії до Європи.

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Що сталося із транзитом газу?

11 травня прокачування російського газу через Україну у пункті пропуску "Сохранівка" Луганської області впала до нуля.

Це сталося після того, як "Оператор ГТС України" попередив про припинення транзиту через захоплені російськими військами станції, оскільки вважає це форс-мажорними обставинами.

Через "Сохранівку" проходила ціла третина всього транзиту газу, який постачається з Росії до Європи через українську територію. Біржові ціни на паливо відреагували одразу і вже того ж дня підскочили на 4%.

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"Сьогодні" раніше розповідали, за що Вітренко пригрозив "Газпрому" новим арбітражем та розповідали, чому знову запрацював майже забутий газопровід "Ямал-Європа".

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