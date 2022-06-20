Ціни на газ у Європі знову лихоманить: хто розжарює ситуацію

Розповідаємо, що відбувається із європейськими цінами на газ

За якою ціною продають Європі газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на природний газ в Європі аж ніяк не стабілізувалися після нещодавнього зростання через припинення поставок "Газпромом" блакитного палива через газопровід "Північний потік".

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Так, липневі ф'ючерси за індексом найбільшого європейського хаба TTF відкрили торгову сесію понеділка на рівні близькому до 1350 доларів, після чого досягли 1378,8 дол. і знову опустилися до значень відкриття торгів.

Війна "Газпрому" проти Європи

Росія погрожує залишити Європу без газу залякує відключити газ Європі після того, як "Газпром" різко скоротив подачу блакитного палива через газопровід "Північний потік-1", пославшись на технічні проблеми.

Крім того, "Газпром" не використовує заброньованих транзитних потужностей через українську ГТС. Вже оплачені потужності на точці входу "Суджа" становлять 77,2 млн. куб. м газу на добу, а РФ качає не більше ніж 42 млн. куб. м на добу.

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Раніше ми розповідали, чому Німеччина почала скорочувати використання газу у промисловості. Також ми писали, яким чином директор Оператора ДМС України Сергій Макогон пропонує країні відмовитись від імпорту газу.