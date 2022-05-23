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Ціни на нафту набирають обертів: скільки коштує Brent та WTI

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 12:06
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Розповідаємо, що відбувається з цінами на нафту на світових ринках та що впливає на вартість чорного золота
Ціни на нафту 23 травня пішли вгору
Ціни на нафту 23 травня пішли вгору / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

23 травня липневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,64% до 113,27 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту (WTI) зросли на 53 центи, або на 0,48%, до 110,76 доларів за барель.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Ціни на чорне золото змінюються через попит на пальне в Сполучених Штатах Америки, обмежену пропозицію та ослаблений долар, а також через нездатність Європейського Союзу ввести ембарго на російську нафту.

При цьому зазначається, що зростання ринку було обмежене через побоювання з приводу зусиль Китаю щодо придушення COVID за допомогою блокувань, навіть попри те, що Шанхай має відкритися 1 червня.

Дешева нафта для Китаю

На тлі відмови західних країн від покупки російської нафти Китай активними темпами нарощує закупівлі чорного золота з РФ.

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За оцінками Vortexa Analytics, китайський морський імпорт російської нафти підскочить до майже рекордних 1,1 мільйона барелів на добу у травні, порівняно з 750 000 барелів на добу у першому кварталі та 800 000 барелів на добу у 2021 році.

Раніше ми розповідали, чому Росія може потрапити під вплив Китаю після війни в Україні, і писали, що Газпром знову потрапив у скандал, тож на кремлівську компанію подають до суду.

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