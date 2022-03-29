Ціни на нафту різко впали — як на це вплинув Китай

З одного боку на вартість нафти тисне ситуація в Україні, а з іншого — Китай

Вартість світових цін на нафту різко падає з двох причин / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту впали більш ніж на 3 долари в понеділок, 28 березня, до 117,56 дол, а вже 29 березня вартість опустилася ще нижче — до 109,60 дол. за барель. Все це наслідок побоювання щодо слабкого попиту на енергоносій в Китаї, які посилилися після оголошення фінансовим центром в Шанхаї двоетапної ізоляції.

Про це свідчать дані Investing та інформація Reuters.

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Нагадаємо, що обидва еталонні контракти зросли на 1,4% у п'ятницю (25 березня), зафіксувавши своє перше тижневе зростання за три тижні, при цьому ціна на нафту марки Brent зросла більш ніж на 11,5%, а ціна на нафту марки WTI зросла на 8,8%.

Як на це вплинув Китай?

Фінансовий центр Китаю в Шанхаї в понеділок запустив заплановане двоетапне блокування міста з населенням 26 мільйонів осіб, закривши мости і тунелі і обмеживши рух по шосе, щоб стримати зростання місцевих випадків захворювання COVID-19.

Це в свою чергу спровокувало новий розпродаж з боку розчарованих інвесторів, оскільки вони очікували, що такого блокування вдасться уникнути.

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Що буде з цінами далі?

Як сказав Тецу Еморі, генеральний директор Emori Fund Management Inc, ціни на нафту на деякий час залишатимуться вище 100 доларів за барель.

"Глобальна пропозиція буде тільки скорочуватися, оскільки поставки з Росії скорочуються, а в Сполучених Штатах починається автомобільний сезон", — підтвердив свої слова експерт.

Світові запаси на мінімумі

Світові запаси знаходяться на найнижчому рівні з 2014 року.

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За словами джерела, щоб полегшити дефіцит пропозиції, Сполучені Штати розглядають можливість ще одного випуску нафти з стратегічного нафтового резерву( SPR), який може бути більше, ніж продаж 30 мільйонів барелів на початку цього місяця.

Американські бурильники додавали нафтові вишки 19-й місяць поспіль, але найповільнішими темпами з 2020 року, незважаючи на те, що уряд закликав виробників збільшити видобуток.

Експорт нафти з РФ різко скоротився

З17 по 23 березня експорт нафти з РФ скоротився більш ніж на чверть проти попереднього тижня.

Показники експорту почали знижуватися відразу після того, як багато країн-споживачів російської нафти почали шукати інших партнерів, через напад РФ на Україну.

Як свідчать даніBloomberg, в середньому за добу постачання до Росії трималося на рівні 495 300 тис./т. Це на 26,4% менше, ніж тижнем раніше.

Такий рівень постачання еквівалентний приблизно 3,63 мільйона барелів на день.

Нагадаємо, що українські енергетики закликали західні країни якнайшвидше відмовилися від покупок російських нафти і газу.

Раніше ми писали, хто входить до переліку основних споживачів нафти з Росії.