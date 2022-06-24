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Ціни на нафту стрімко підвищуються: скільки тепер коштує Brent і WTI

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 червня, 17:45
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Розповідаємо, що відбувається з цінами на чорне золото на біржі
Вартість нафти змінила свій курс
Вартість нафти змінила свій курс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

24 червня після рекордного падіння нафта змінила свій курс на зростання Невизначеність пропозицій та побоювання з приводу уповільнення попиту через зниження економічної активності в США врівноважують ринок.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,01% до 110,06 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки WTI виросли на 0,24% до 104,52 долара за барель. На попередній сесії ціни впали приблизно на 1,5%.

Однак під вечір, станом на 16:15 за київським часом, ціни сягнули 112,09 дол. та 106,47 дол. відповідно.

Динаміка вартості нафти Brent протягом 23-24 червня
Динаміка вартості нафти Brent протягом 23-24 червня / Фото: скріншот

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Динаміка вартості нафти WTI протягом 23-24 червня
Динаміка вартості нафти WTI протягом 23-24 червня / Фото: скріншот

ОПЕК збільшить видобуток нафти

На тлі зниження цін на сировину, ОПЕК та союзні країни-виробники, швидше за все, будуть дотримуватися плану прискореного збільшення видобутку в серпні в надії на зниження цін на нафту і зниження інфляції, оскільки президент США Джо Байден планує відвідати Саудівську Аравію.

Група ОПЕК+ домовилася на своєму останньому засіданні 2 червня збільшити видобуток на 648 тисяч барелів на добу в липні, або на 7% від світового попиту, і на такий же обсяг же суму в серпні в порівнянні з початковим планом по збільшенню видобутку на 432 тисяч барелів на добу.

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Що було з цінами до цього?

22-23 червня вартість ф’ючерсних контрактів на нафту рекордно впала

За даними європейської біржі ICE, ціна серпневих ф’ючерсів на нафту еталонної марки Brent становила 108,16 долара, а згодом піднялася до 110,99 доларів за барель. Падіння зафіксували на рівні 1,3%.

Вартість контрактів на американську West Texas Intermediate (WTI) становила 102,45 долара за барель, а за кілька годин піднялася до 105,36 долара. Зафіксоване падіння становить 1,4%.

Попри коливання, такі показники є найнижчими з середини травня. Ситуація на ринку спонукає інвесторів оцінити ризики на тлі стримування інфляції центральними банками. На думку експертів, побоювання рецесії роблять свій вплив на ринок, але ситуація не критична.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2022 року прогнозують подорожчання еталонної марки нафти Brent, яку видобувають у Північному морі.

Раніше ми аналізували, як змінювалась вартість нафти з початку війни в Україні.

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