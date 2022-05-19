Дефолт не зупинить: Росія та Китай ведуть переговори про продаж нафти

Китай уже купував російську нафту в розпал війни в Україні

Російська нафта може опинитися у Китаї / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Китай спілкується з Росією щодо нових поставок нафти для своїх нафтопереробних заводів, щоби поповнити стратегічні запаси чорного золота

Про це пише видання Bloomberg.

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За інформацією журналістів, Пекін спілкується безпосередньо з Москвою, у переговорах не беруть участь нафтові компанії.

Поки що невідомо, який обсяг нафти Китай хоче закупити у Росії. Під секретом також залишаються й умови майбутньої угоди, якщо вона таки відбудеться.

Не перша покупка

Китай уже купував нафту в Росії після початку повномасштабної війни між РФ та Україною. У відповідь на агресію багато європейських країн почали відмовлятися від російської нафти, чорне золото різко подешевшало і Китай купував нафту з великими знижками.

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За словами представника незалежного НПЗ у Шаньдуні, вони відмовляються підписувати нові контракти на постачання нафти, взявши на себе частину квоти на закупівлю російської нафти у державних торгових фірм, які, як вважається, представляють Пекін.

Раніше ми розповідали, чому Росія може потрапити під вплив Китаю після війни в Україні, що коли війна в Україні закінчиться, і писали, як в обхід РФ Китай запустив залізничний маршрут у Німеччину.