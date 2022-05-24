Гроші вислизають: Росію позбавили проекту на будівництво АЕС у Фінляндії

У Фінляндії заморозили спільний з Росією проект будівництва великої АЕС

Росія не побудує АЕС у Фінляндії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Фінська компанія "Fennovoim"a відкликала заявку на ліцензію на будівництво АЕС "Ханхіківі 1". Про причини такого рішення не повідомляється.

Про це сказано на офіційному сайті Fennovoima.

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Побудувати АЕС "Ханхіківі 1" у Фінляндії планувало дочірнє підприємство компанії "Русатом Енерго Інтернешнл".

Раніше на початку травня фінська компанія в односторонньому порядку розірвала контракт на будівництво АЕС із структурою "Росатому" RAOS.

Тоді фіни посилалися на значні затримки у реалізації проекту, а втручання Росії в Україну лише посилило ризики для проекту.

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Завод з виробництва зрідженого природного газу планували збудувати в Хабаровському краї, але американська нафтова компанія ExxonMobil заморозила проект на початку квітня.

Справа в тому, що американці роздумали фінансувати проект, коли Росія пішла війною на Україну. Інвестори також попередили, що можуть відмовитись від будівництва об'єктів з видобутку нафти в Росії.

Сьогодні вже писали, як світові гіганти та відомі міжнародні бренди один за одним виходять із ринку РФ та відмовляються співпрацювати з агресором.

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Також ми розповідали, що ЄС планує назавжди відмовитись від енергоресурсів РФ.