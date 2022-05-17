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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Дерусифікація" ЄС: як Україна може допомогти Заходу позбутися залежності від РФ

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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17 травня, 17:49
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Євросоюз має повністю переглянути стратегію своєї енергетичної безпеки
Українська енергія може замінити російський ресурс
Українська енергія може замінити російський ресурс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна може стати надійним постачальником енергії в Європу й у такий спосіб допомогти ЄС стати незалежною від ресурсів з Росії.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час форуму Energy Ukraine в Берліні.

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За його словами, для Європейського Союзу важливо повністю переглянути стратегію енергетичної безпеки. Тільки це допоможе відмовитися від російських енергоносіїв.

"Україна готова взяти участь у процесі "дерусифікації" європейського енергопостачання та стати надійним партнером в оновленій енергетичній стратегії ЄС", – наголосив Тімченко.

Учасники форуму також обговорили:

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  • сучасний стан української енергетичної інфраструктури;
  • гостру потребу в її підтримці;
  • перспективи співпраці політиків та бізнесменів України й Німеччини, а також на рівні ЄС.

Форум організовано Німецькою східною бізнес-асоціацією та відбувається у співпраці з Асоціацією німецьких промислово-торговельних палат (DIHK), Федерацією німецької промисловості (BDI) та Німецько-українською промислово-торговельною палатою (AHK) і підтримується NRW.Global Business.

Що заважає експорту?

Раніше ексдиректор Секретаріату Енергетичного співтовариства Януш Копач розповів, що Україна може допомогти країнам Європейського Союзу знизити ціни на електроенергію для споживачів та зменшити залежність від російських енергоносіїв.

За його словами, потужність передачі України на західних кордонах становить близько 2000 МВт. Ціна в Україні нині становить близько 65 євро/МВт·год, а в сусідній Угорщині – понад 200 євро/МВт·год. Споживання в Україні зараз приблизно на 30-35% нижче, ніж зазвичай, а вільних потужностей близько 5 ГВт, в основному ядерних.

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Наразі, як зазначає Копач, експорту заважають бюрократичні процедури та вимога Європейської асоціації операторів системи передачі (ENTSO-E) встановити додаткові компенсатори (STATCOM) для запобігання шкідливим коливанням в енергосистемі. А ось STATCOM треба замовляти і термін постачання становить приблизно до 1 року.

Україна вже успішно експортує електроенергію до Польщі і може легко та безпечно збільшити постачання, якби не бюрократичні перешкоди.

"Сьогодні" також писали, як українська енергосистема приєдналася до європейської ENTSO-E, і розповідали, як енергосистема України може допомогти країнам Європи позбутися впливу Росії.

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