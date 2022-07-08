Дешевої нафти буде мало? Що відбувається з Brent і WTI на світовому ринку

Вартість нафтових ф’ючерсів на міжнародних біржах продовжує втрачати позиції, і для цього є кілька причин

Вартість світової нафти продовжує стрімке падіння / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У п’ятницю, 8 липня, ціни на світову нафту еталонних марок Brent і WTI продовжили тижневу естафету.

За даними європейської біржі ICE Futures, за останні кілька днів вартість нафтових ф’ючерсних контрактів знизилась, оскільки трейдери переживають щодо можливого спаду попиту на продукцію, спричиненого рецесією.

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Барель нафти Brent подешевшав на 36 центів, або на 0,3% – тепер за нього просять 104,33 долара.

Ціни на нафтові ф'ючерсні контракти Brent 8 липня, ICE

Вартість американської нафти West Texas Intermediate знизилась на 50 центів, або 0,5% – до 102,06 долара за барель.

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Ціни на нафтові ф'ючерсні контракти WTI 8 липня, ICE

Ймовірно, це не найнижча можлива відмітка, оскільки ввечері 6 липня ціни на нафту сягнули квітневих показників. За барель Brent просили 98-99 доларів, за WTI – 95,43 долара.

Як пише Reuters, центральні банки багатьох країн підвищують відсоткові ставки, щоб приборкати інфляцію. Зі свого боку це викликало побоювання, що зростання вартості позик загальмує попит.

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Експерти наголошують, що після періоду зниження вартість нафтових ф’ючерсів знову зросте й буде захмарною. Хоч економічні занепокоєння цього тижня вплинули на зниження, але на ринку прогнозують зменшення пропозиції, що може спровокувати черговий стрибок цін.

У першому півріччі 2022 року повномасштабне вторгнення Росії та санкції Заходу у відповідь спровокували різке зростання вартості нафти – до 147 доларів за барель на піку. З огляду на заборони, трейдери переорієнтували потоки і зараз ключовими гравцями є експортери з ОПЕК, які намагаються збільшити видобуток та задовольнити попит.

Удар в спину Казахстану

Російський морський термінал "Каспійського трубопровідного консорціуму" (КТК), через який постачали більшість (80%) нафти з Казахстану, не працюватиме щонайменше 30 діб. Таке рішення ухвалив Приморський суд Новоросійська через порушення в сфері транспортування, які нібито виявив "Ространснадзор".

Нафтовий термінал розташований у Чорному морі та забезпечує абсолютну більшість експорту Казахстану на світові ринки, оскільки сама країна має вихід лише до Каспійського моря. Можна сказати, що його основними власниками є уряди РФ (на 31%) та Казахстану (на 21%), яким належить стільки акцій у КТК.

Експерти переконані, що попри усі офіційні заяви, призупинення роботи термінала є нічим іншим як помстою Росії Казахстану. Адже після накладення санкцій Заходу казахи спробували замінити російську продукцію своєю на ринку Європейського Союзу.

Внаслідок призупинення роботи термінала європейський ринок за місяць втратить до 8 млн тонн нафти. Таким чином, Росія знову штучно посилює енергетичну кризу в Європі.

"Сьогодні" раніше писали, що світові ціни на нафту можуть зрости до високих показників у розмірі 380 дол. за барель, а також розповідали, коли заморожені активи Росії передадуть Україні.