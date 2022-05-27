Девʼять населених пунктів в Україні тепер знову зі світлом: кому відновили електрику

Майже 2300 родинам двох областей в Україні повернули світло в домівки

Енергетики працюють над відновленням електроенергії українців / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Аварійні бригади енергетиків за минулу добу повернули світло ще для 2271 родин у 9 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали через обстріли російських окупантів.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Так, спеціалісти ДТЕК Донецькі електромережі змогли повернути електропостачання для жителів 8 населених пунктів Донецької області, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

Електроенергію повернули 1 746 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах. За інформацією ДТЕК, через активні бойові дії лишаються без електроживлення 311 населених пунктів Донецької області.

"Найскладнішими напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через активні бойові дії та постійні обстріли тут постійно пошкоджуються лінії електропередачі. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", — повідомили в ДТЕК.

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Продовжуються пошкодження електромереж через обстріли у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. 26 травня без світла залишився 1 населений пункт. За добу фахівці ДТЕК повернули світло усім 525 родинам, що були знеструмлені внаслідок ворожого обстрілу.

Ініціатива у Давосі

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі побувала компанія ДТЕК й однією зі своїх головних знакових місій енергетики називали просування розвитку "зелених" проєктів та пошук іноземних інвесторів.

Проєкт називається "30 до 2030" і передбачає, що протягом 8 років, до 2030 року, потужності "зеленої" енергетики в Україні зростуть з 9 до 30 ГВт.

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У цьому питанні наша країна сподівається на підтримку європейців, яким замість цього пропонують постачання "чистої" енергії замість російських ресурсів.

"Сьогодні" раніше писали, кому ДТЕК безкоштовно надали електроенергії на 137 млн. грн, а також розповідали, як розвиток зеленої енергетики в Україні допоможе Європі.