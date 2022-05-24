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Для нафти РФ знайшли стабільного покупця: яка країна працює з агресором

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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24 травня, 16:35
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Китай може скуповувати всю російську нафту практично за безцінь – через санкції на чорне золото діють великі знижки
Росія за безцінь продає свою нафту Китаю
Росія за безцінь продає свою нафту Китаю / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Влада Китаю нарощує імпорт російської нафти з Далекого Сходу. Експерти очікують, що потоки в травні будуть на 20% вищі за норму.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Зазначається, що великим попитом користується російська нафта марки ESPO через коротку відстань доставки та тому, що більшість інших покупців уникають купувати чорне золото у Росії через війну в Україні. Тож нафта продається із величезними знижками.

Аналітики також додають, що частину нафти, що купується, Китай відправляє в сховища, оскільки пандемія СOVID-19 затьмарює перспективи попиту в країні.

Очікується, що у травні з російського порту "Козьміно" до Китаю прибудуть 33 вантажі ESPO. Це буде найбільшим місячним надходженням принаймні з 2016 року.

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Росія опиниться під впливом Китаю?

Після збройного конфлікту з Україною Росія може опинитися під впливом Китаю. Таку думку озвучив російський опозиційний журналіст, публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "24 каналу".

Він вважає, що мета Китаю — послабити РФ так, щоб вона більше не змогла воювати, а хто далі буде при владі — його не хвилює.

"Росію фактично віддадуть Китаю. Це зараз і відбувається", – наголосив Піонтковський.

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Простежується це у повній залежності РФ від Китаю у всіх технологіях, поставках, продовольчому забезпеченні тощо.

Раніше ми розповідали, хто допомагає Росії продавати нафту по всьому світу, і писали, що відбувається з цінами на нафту.

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