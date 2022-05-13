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Доходи Росії від продажу нафти зросли на 50%: чому санкції ЄС не діють

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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13 травня, 15:44
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Торгові обмеження після вторгнення РФ в Україну не завдали очікуваного удару по доходах агресора
Доходи РФ зросли, незважаючи на бойкот проти нафти агресора
Доходи РФ зросли, незважаючи на бойкот проти нафти агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попри те, що багато нафтопереробних компаній відмовилися від імпорту російської нафти після початку війни в Україні, доходи РФ від продажу сировини зросли на 50%.

Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство, передає Bloomberg.

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Так, 2022 року Росія щомісяця заробляла близько 20 млрд дол. на продажі нафти та нафтопродуктів обсягом близько 8 млн барелів на день.

Попри те, що ЄС незабаром повинен ухвалити ембарго на нафту агресора, він досі залишається найбльшим ринком для російського експорту у квітні, займаючи 43%.

Однак, як говорять самі ж факти, це ненадовго, адже міжнародні нафтові компанії Shell Plc і TotalEnergies SE обіцяють припинити закупівлі найближчим часом, натомість санкції ЄС проти ПАТ "Роснефть" набудуть чинності вже з 15 травня. На додаток до всього на часі повна заборона на імпорт нафти агресора.

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Зауважимо також і те, що минулого місяця постачання скоротилося на 1 мільйон барелів на день, а в другій половині року, згідно з вищесказаним, ці втрати можуть потроїтися.

ЄС може відстрочити нафтове ембарго

Нафтове ембарго проти Росії у Європейському Союзі можуть відкласти задля швидшого узгодження інших обмежувальних заходів, передбачених у шостому санкційному пакеті.

Також проти нафтового ембарго активно виступає Угорщина, але з урядом країни ще тривають переговори. В понеділок, 16 травня, під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі стане остаточно зрозуміло, чи домовляться країни ЄС про повний пакет санкцій проти РФ.

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Втім, поступово з'являються прихильники думки, що нафтове ембарго варто притримати, аби не гальмувати схвалення інших санкцій.

Раніше ми писали, чому Угорщина не підтримала нафтове ембарго проти РФ. Також ми розповідали, як ембарго на ввезення нафти з РФ позначиться на економіці Європейського Союзу.

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