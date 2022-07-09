Донеччина знову зі світлом! Українські енергетики врятували 13 тис. домогосподарств

Разом із ЗСУ енергетики повернули світло ще в 23 населених пункти Донеччини

Енергетики ДТЕК з початку війни інтенсивно працюють над відновленням світла / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики разом з військовими ЗСУ повернули світло ще 13 тисячам домогосподарствам у Торецькій, Олександрівській, Костянтинівській та Авдіївській громадах Донеччини, знеструмлених через обстріли напередодні.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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За добу енергетики відремонтувати мережі та повернули світло ще в 23 населених пунктів на Донеччині. Знову отримують електроживлення 13 243 родини у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

Однак поки без світла залишається 321 населений пункт Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики починають працювати одразу ж, як отримують дозвіл від Збройних сил України.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Унікальна дорога

Компанія ДТЕК восени 2021 року збудувала унікальну дорогу з використанням золошлаків – продуктів згоряння вугілля. Вона пролягла в районі Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області.

Для будівництва пілотної ділянки використали 300 тонн золошлаків Бурштинської ТЕС – сухої і зволоженої золи виносу.

Щороку в Україні утворюється 5-6 млн тонн золошлакових відходів, продукту згоряння вугілля. В Європі до 92% золошлаків утилізують. Водночас українці починають ефективно використовувати таку сировину – вже є перші випадки застосування її для виробництва будівельних матеріалів.

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Раніше ми розповідали, як енергетики відновлюють світло в Донецькій області, а також писали, що в Ірпені майже всім відновили електропостачання.