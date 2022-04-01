ДТЕК повернуло світло у Київській та Донецькій областях: у яких районах з'явилася електрика

Мирні мешканці залишидлися без світла черех дії російських окупантів

В Україні продовжують відновлювати електрику у мирних містах

Українські міста і села продовжують повертатися до мирного життя після звільнення від російських оккупантів. Минулої доби українські енергетики працювали над відновленням інфраструктури на теритої Киїської і Донецької областях, та повернули світло для 30 700 родин.

Про це повідомили у пресслужбі компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зокрема, електроенергія знову з'явилася у 26 населених пунктах Київщини, у таких районах області:

Києво-Святошинському;

Бориспільському;

Макарівському районах;

Працювали ремонтні бригади і у Донецькій області. Тут через обстріли окупантів без світла залишилися 16 населених пунктів. Після проведення відновлювальних робіт електропостачання знову запрацювало для 19 600 родин у 5 районах області:

Авдіївському;

Констянтинівському;

Мар’їнському;

Слов’янському;

Торецькому.

"Аварійні бригади працюють безперервно та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через обстріли російських окупантів. Енергетики працюють спільно зі Збройними силами України та Територіальною обороною", – наголосили в ДТЕК

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Через постійні обстріли окупантів фахівцям доводиться регулярно відновлювати електропостачання в одних і тих самих населених пунктах.

Наразі без світла лишається 678 міст та сіл в Київській та Донецькій областях.

Ембарго на спывпрацю з РФ

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Українські компанії "Нафтогаз" та ДТЕК у спільному листі керівників компаній закликали світові енергетичні асоціації зупинити членство російських компаній в їх організаціях і припинити будь-яку співпрацю з агресором.

"Будь-ласка, негайно зупиніть членство російських компаній у ваших організаціях, якщо ви цього ще не зробили. Висловлюйте свій осуд публічно та відкрито. Закликаємо вам не допустити участі представників російських державних нафтогазових компаній у своїх зустрічах і робочих групах", – зазначається у документі.

Раніше компанія ДТЕК запропонувала країнам Заходу дієвий метод щодо зупинення жорсткої війни, яку РФ розву'язала на території України.