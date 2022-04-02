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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Електропередачі зруйновані вщент: коли українцям повернуть світло в домівки

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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2 квітня, 13:20
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Без світла залишилися тисячі українців, які буквально нещодавно перебували під окупацією російських військ
Енергетики оперативно повернуть світло українцям
Енергетики оперативно повернуть світло українцям / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Аварійно-ремонті бригади ДТЕК незабором відремонтують електропостачання в містах та селах Київської області, які нещодавно були звільнені від російських окупантів.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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За його словами, орієнтовно через день-два енергетики почнуть "заживлювати населені пункти в досить великих обсягах". Поки маршрути по відновленню мереж перевіряють сапери, для того аби енергетики могли безпечно провести роботи.

Як повідомляє виконавчий директор ДТЕК, ремонтні бригади попередньо зайшли на деякі ділянки пошкоджених мереж і виявили, що де-не-де лінії електропередач зруйновані вщент.

Наразі ДТЕК разом з ЗСУ та органами місцевого самоврядування визначають пріоритетні місця, де потрібно в першу чергу почати проведення ремонтних робіт по відновленню електропостачання.

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Раніше ми розповідали, як працює українська енергетична система в умовах війни. Зауважимо, що вона не лише встояла, а й зробила крок уперед.

Також ми писали, що гендиректор компанії ДТЕК озвучив пропозицію країнам Заходу, яка допоможе зупинити агресію Росії в Україні.

свтілоДТЕК
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