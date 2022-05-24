Енергетики попри бойові дії повернули світло для 1200 родин на Донеччині

Без світла залишаються ще 299 населених пунктів Донецької області

В Україні продовжують відновлювати електрику після війни / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики за минулу добу відновили електропостачання для майже 1200 родин у 2 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Світло повернули 1195 родинам у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах", – зазначають у компанії.

Без світла залишаються ще 299 населених пунктів Донецької області. Найскладнішими напрямками залишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський.

Через тривалі та масовані обстріли тут постійно пошкоджуються лінії електрообладнання. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил, щоб проводити ремонти електромереж.

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Нагадаємо, з початку війни енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 1,7 тисячам родин в Київській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

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