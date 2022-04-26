Енергетики продовжують роботу в Київській області: коли у всіх мешканців з'явиться світло

У постраждалих від росіян регіонах України досі тривають роботи з відновлення світла

До літа на всій території Київської області повернуть електрику / Фото: Getty Images, ДТЕК

За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 20 тисячам родин у понад 30 населених пунктах звільненої від окупантів Київщини та в Донецької області, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомили у ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зокрема електромонтери ДТЕК повернули світло для 7 216 домівок на території Київської області, що була звільнена ЗСУ від російських окупантів. Частково відновили електропостачання у Бучанському районі в місті Ірпінь, смт: Гостомель, Буча, Немішаєве, та ще 8 селах Вишгородського та Бучанського районів.

"Відколи українські військові звільнили Київщину від російських загарбників, енергетики повернули світло понад 99 тисячам родин. Без світла залишаються 43 тисячі домогосподарств у понад 90 населених пунктах. Енергетики планують повернути світло всім мешканцям Київщини до 1 червня", – повідомляють в компанії ДТЕК.

На Донеччині фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли відновити електропостачання 25 населених пунктів. Це дозволило повернути світло до осель 13 714 родин у Покровському, Волноваському, Бахмутському та Краматорському районах, повідомили в компанії.