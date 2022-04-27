Енергетики повернули світло 50 тисячам сімей на Донбасі та Київщині: де тривають роботи

Енергитики розповіли про хід робіт щодо відновлення електрики у двох регіонах країни

Енергетики відновлюють світло на Київщині та на Донбасі / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло майже 50 тисячам родин у 26 населених пунктах Київської та Донецької областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Реклама

На Київщині повернули світло для 5 085 домівок. Відновлено електропостачання 12 сіл у Вишгородському та Бучанському районах.

Наразі без світла залишаються 38 тисяч домогосподарств у понад 90 населених пунктах.

"27 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання у ще 28 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Також продовжуються роботи з повернення світла за заявками споживачів, що повертаються у свої будинки на звільнених територіях", – повідомили в ДТЕК.

Реклама

Попри складну ситуацію у Донецькій області, енергетики повернули світло у понад 44 тис. родин у 14 населених пунктах Покровського, Бахмутського та Краматорського районів.

"Наразі без світла поки що залишаються мешканці 234 населених пунктів у Донецькій області. Активні бойові дії в регіоні тривають. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський", – повідомили в компанії.

Фахівці компанії починають відновлювати електропостачання виключно після дозволу Збройних сил України.

Реклама

Раніше ми писали, в яких регіонах України відновили роботу інтернету, та розповідали, як українська енергосистема допоможе країнам ЄС.