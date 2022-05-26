Енергетики повернули світло ще для 35 тисяч родин у Дніпропетровській та Донецькій областях

Наразі через бойові дії лишаються без електроживлення 311 населених пунктів Донецької області

Фахівці ДТЕК відновлюють електропостачання по Україні / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 35 тисяч будинків у 25 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"25 травня в Донецькій області зберігалася складна ситуація через постійні обстріли. Упродовж доби аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі повністю чи частково заживили жителів 14 населених пунктів Донецької області. Електропостачання відновлене для 33 551 родини у Краматорському, Бахмутському, Покровському та Волноваському районах. Левова частка відновлень – у Краматорському районі", – повідомили в компанії.

Наразі через бойові дії лишаються без електроживлення 311 населених пунктів Донецької області.

"Найскладнішими напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через активні бойові дії та постійні обстріли тут постійно пошкоджуються лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", – повідомили в ДТЕК.

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Також в результаті обстрілів Криворізького району на Дніпропетровщині без світла залишилось 11 населених пунктів. Фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі повернули світло у домівки 1 181 родин Дніпропетровщини та відновили мережі, що живлять насосну станцію, котра забезпечує водою жителів.

Раніше ми розповідали, що група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова надала військовим установам та медичним закладам безоплатну електроенергію на 137 млн грн.

Також ми писали, що у березні компанії ДТЕК Ріната Ахметова, "Нафтогаз України" та "Укренерго" започаткували проєкт Stop Bloody Energy. Він передбачає моніторинг західних компаній та додання до "чорного списку" тих, хто продовжує співпрацювати з Росією і у такий спосіб спонсорує війну в Україні.