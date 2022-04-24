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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Енергетики повернули світло жителям двох українських регіонів — яких саме

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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24 квітня, 14:44
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Напередодні Великодня світло повернули для 20 тис. українських родин
Енергетики систематично відновлюють світло в умовах війни
Енергетики систематично відновлюють світло в умовах війни / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики ДТЕК напередодні Великодня відновили електропостачання у 26 населених пунктах Київської та Донецької областей.

Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зокрема, за добу ремонтні бригади ДТЕК повернули світло 10 тис. споживачів у 9 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів Київщини.

Також енергетики відновили електропостачання майже 10 тис. споживачів у 17 населених пунктах Лиманського та Бахмутського районів Донецької області.

Нагадаємо, що з початку війни енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,1 млн українських сімей, переважно у Київській та Донецькій областях.

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Як українська енергосистема допоможе країнам ЄС

Як заявляють у ДТЕК, синхронізація української енергосистеми з європейською дозволить Євросоюзу відмовитись від російських енергоносіїв.

"Ми можемо бути частиною рішення щодо відмови від російського газу, вугілля та енергоносіїв у принципі", – сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі каналу "Україна24".

Сахарук додав, що з початку квітня розпочався експорт української електроенергії до Польщі, але він здійснюється в невеликих обсягах, оскільки цей процес поки що знаходиться в тестовому режимі.

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Нагадаємо, що з початком війни багато українців покинули рідні домівки, тож в Україні фіксувався серйозний спад рівня платежів за електроенергію. Дефіцит ліквідності на енергоринку України становить близько 250 мільйонів євро на місяць.

Раніше ми розповідали, як сплачувати рахунки за світло під час війни.

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