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ЄС закликають прискорити розвиток "зеленої" енергетики: як це допоможе позбавитися російського газу

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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13 травня, 15:29
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У Європейському Союзі замислилися про швидший перехід на відновлювані джерела енергії
У Європі хочуть зменшити енергозалежність від РФ
У Європі хочуть зменшити енергозалежність від РФ

Понад 100 міжнародних компаній закликають Європейський Союз приділити більше уваги відновлюваним джерелам енергії, оскільки блок прагне покінчити зі своєю залежністю від російських видів палива.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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"В основі нинішньої енергетичної безпеки та цінових криз лежить надмірна залежність від нестабільного імпортного викопного газу, нафти та вугілля. Настав час бути сміливим та подвоїти зусилля щодо реалізації "Зеленої угоди" – прагнення ЄС до досягнення вуглецевої нейтральності до середини століття", – заявили керівники найбільших компаній у листі президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн.

Звернення до голови Єврокомісії підписали керівники найбільших європейських та світових компаній – від Microsoft Corp. до Unilever Plc.

Єдиною українською компанією, яка підписала це звернення, став ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

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"ДТЕК залишається відданим прискореному переходу на кліматично нейтральну енергетичну систему в Україні до 2040 року. Ми закликаємо європейські та світові енергетичні компанії припинити відносини з енергетичним сектором Росії, який спрямовує гроші на підтримку жахливої війни проти України. ДТЕК рішуче підтримує заявку України на вступ до Європи Союз та приєднання до Європейської зеленої угоди", – цитує слова гендиректора ДТЕК Максима Тимченка прес-служба компанії.

Нагадаємо, раніше українські енергокомпанії ДТЕК, НАК "Нафтогаз" та Укренерго створили проект Stop Bloody Energy, який закликає світ припинити співпрацю з Росією в енергетичному секторі

Також ми розповідали, що енергетики компанії ДТЕК отримали чергову партію терміналів Starlink.

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