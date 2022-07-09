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Ще не все випробувано? Які санкції зупинять Путіна та припинять війну в Україні

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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9 липня, 12:14
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Розповідаємо, які санкції здатні зруйнувати економіку РФ та зупинити війну проти України
Росія не виживе без нафти
Росія не виживе без нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Західні санкції проти Росії за війну в Україні боляче вдарили по фінансовій системі агресора, проте по-справжньому серйозні збитки економіка РФ отримає від ембарго на нафту.

Про це сказав в інтерв'ю виданню РБК-Україна радник президента з економічних питань Олег Устенко.

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"Свого часу Росія намагалася просто повністю використовувати енергетичний ресурс як зброю, зараз ця зброя стріляє саме в їхній бік. Вони це чітко розуміють, ось чому вони бісяться від цього", – зазначив Олег Устенко.

За його словами, нафтове та газове ембарго — головні санкцим, які знищать російську економіку та позбавлять Кремль можливості фінансувати війну.

Економіка РФ вже на межі розвалу

За прогнозом аналітиків Інституту міжнародних фінансів, економіка Росії скоротиться на 15% у 2022 році та ще на 3% у 2023 році.

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Для багатьох країн такі показники не є критичними, але щодо РФ важливо пам'ятати, що вона продовжує вести війну проти України і перебуває під економічними санкціями, які надалі лише посилюватимуться.

Раніше ми розповідали, чому російська нафта може подешевшати вдвічі, і писали, в якій країні знайшли приголомшливі запаси чорного золота.

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