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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ще одна країна відмовиться від російського газу та вугілля – терміни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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22 квітня, 17:39
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Розповідаємо, хто вирішив відмовитись від енергоресурсів агресора і коли це станеться
Хто відмовився від газу та вугілля агресора
Хто відмовився від газу та вугілля агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нідерланди повністю відмовляться від закупівлі російських газу та вугілля до кінця цього року.

Про це заявив міністр клімату та енергетики Нідерландів Роба Єттена, передає видання NOS.

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На найближчу зиму газосховища будуть максимально заповнені, займатимуться цим енергетичні та інші компанії.

Газосховище Bergermeer на 70% заповнить державна компанія Energie Beheer Nederland. Загальні витрати оцінюються в 623 млн. євро і можуть змінюватись в залежності від ціни на блакитне паливо.

Крім цього, планується збільшити імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ). Для нього підготовлені газові термінали в Роттердамі та Еемсхафені.

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Щодо імпорту вугілля, то для усього Євросоюзу він має завершитися вже 11 серпня, адже саме такі санкції Європа схвалила в останній раз.

На скільки Росії важливий газ?

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, щоб не намагався затверджувати Кремль, але енергоресурси залишаються головним двигуном економіки РФ, особливо природний газ.

Видобуванням цього палива практично монопольно займається компанія "Газпром", яка, по суті, годує весь путінський режим.

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Охріменко вважає, що якщо газовий гігант зазнає краху, це призведе до краху всього правління Путіна, який фактично прибрав компанію до рук.

"Сьогодні" також писали, як війною в Україні Путін знищує життя росіян, і розповідали, чому всі так чекають енергетичного ембарго від Євросоюзу.

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1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
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