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Ще одна країна закрила імпорт нафти з РФ: хто не злякався погроз Кремля

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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17 червня, 17:28
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Норвегія підтримала санкції ЄС проти Росії через її вторгнення в Україну
Норвегія відмовилася від російської нафти
Норвегія відмовилася від російської нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Норвегія запроваджує ембарго на російську нафту. Також країна більше не імпортуватиме будь-які нафтопродукти з РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Норвегії.

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У повідомленні йдеться, що таким чином Норвегія підтримує санкції ЄС проти Росії за вторгнення в Україну.

Але заборона імпорту нафти почне діяти не відразу: з 5 грудня 2022 року почне діяти повна заборона для сирої нафти, а 5 лютого 2023 року – для нафтопродуктів.

У норвезькому відомстві наголосили, що санкції мають на меті обмежити здатність Росії фінансувати війну в Україні та спрямовані проти основних прихильників кремлівського режиму.

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Росія здається?

Днями голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна зізналася, що ембарго відносно російської нафти серйозно послабить рубль і розжене інфляцію. Такі заяви на такому високому рівні пролунали вперше.

Чиновниця зазначила, що окрім проблем із валютою, РФ чекає на значне скорочення імпорту (розвинені країни перестали продавати в Росію товари, постачати послуги та технології).

Раніше ми розповідали, що у Європейському Союзі вже працюють над сьомим пакетом санкцій проти Росії. Також ми писали, який нафтовий гігант збільшить видобуток сировини із Росії.

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