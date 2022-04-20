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"Це було помилкою": ексглава МЗС Німеччини про "Північний потік – 2"

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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20 квітня, 13:08
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Хоча ще 2021 року в Німеччині називали будівництво таким, що відповідає інтересам країни.
У Німеччині визнали помилку, погодившись на будівництво "Північного потоку-2"
У Німеччині визнали помилку, погодившись на будівництво "Північного потоку-2" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Німеччині нарешті визнали, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2 ", Що обійшлося обійшлося швейцарської "дочки" "Газпрому" за 11 мільярдів, було помилкою.

Про це сказав в інтерв'ю Die Welt колишній міністр закордонних справ та економіки Німеччини Зігмар Габріель.

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"Було помилкою не дослухатися східних європейців, коли вони протестували проти "Північного потоку-2". Це була і моя помилка", – сказав він.

Зігмар Габріель також пояснив, чому під час свого правління він вирішив і надалі розвивати кономічні відносини з Росією навіть після окупації Криму. За його словами, таким чином у німецькому уряді сподівалися вирішити конфлікт між Україною та РФ дипломатичним шляхом.

"Слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно було зупинено "Північний потік-2", – додав Зігмар Габріель.

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Що буде з газопроводом

Росію попереджали про жорсткі санкції проти "Північного потоку-2" у разі нападу на Україну. Про це ще наприкінці 2021 року заявила влада Німеччини та США.

Росіяни поспішали якнайшвидше закінчити будівництво, але запустити трубу не могли ще кілька місяців після закінчення основних будівельних робіт. Процедура сертифікації розпочалася у вересні та тривала півроку. До процесу також удалося залучити український "Нафтогаз".

Але вже на початку 2022 року з'явилися чутки про повне блокування газопроводу, саме через можливу агресію Росії щодо України. Тоді ж у США жартома запропонували росіянам прокачувати через "Північний потік – 2" горілку.

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Раніше ми розповідали, чому "Північний потік-2" може бути вигідним деяким країнам. Зазначимо, що майже відразу після вторгнення РФ в Україну оператор газопроводу дуже швидко оголосив про банкрутство .

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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