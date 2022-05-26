Евакуація, підтримка та виплати: як українські компанії допомагають своїм колективам у воєнний час

Розповідаємо, як бізнес продовжує підтримувати країну під час війни з Росією

Україну та народ продовжує підтримувати бізнес / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Зараз в Україні, за оцінками ООН, близько 7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб: люди втікають з гарячих точок на сході та півдні країни, та переселяються у спокійніші центральні та західні регіони. Їм у цьому допомагають роботодавці: українські компанії не тільки евакуюють своїх працівників, але й допомагають знайти роботу та житло на новому місці.

Так, компанія ОККО запустила внутрішню програму, за якою співробітники компанії разом із родинами змогли переїхати у безпечніші міста, а також допомогла з пошуком житла та покрила витрати на проживання протягом 2 місяців. Також компанія, за запитом та наявністю вакансій, намагається працевлаштовувати родичів своїх працівників.

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Компанія Інтерпайп, яка лише нещодавно почала відновлення виробничих процесів, разом із благодійним фондом "Відродження регіону" спрямувала 8,3 мільйона гривень на допомогу військовим, лікарням та вимушеним переселенцям у Дніпрі. Також компанія забезпечила необхідною амуніцією усіх своїх співробітників, які пішли до лав ЗСУ.

У компанії Vodafon Україна місце проживання змінили понад 45% співробітників, і працюють віддалено, у тому числі з-за кордону. Компанія забезпечила евакуацію своїх колег та їхніх родин з найгарячіших точок, а також запустили програму релокації працівників та їхніх сімей до країн Європи від Vodafone Global.

Компанія Метінвест Ахметова і Новинського забезпечила працівників, які були мобілізовані до лав ЗСУ, усією необхідною амуніцією, аптечками та касками, також їм продовжують виплачувати зарплату. Компанія розгорнула понад 6 тис. місць для вимушених переселенців у містах своєї присутності та забезпечує їх усім необхідним, у тому числі харчуванням та предметами побуту.

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А також відкрила Центри реабілітації та реінтеграції у Запоріжжі та Кам’янському: тут переселенцям із гарячих точок надають гуманітарну, медичну та психологічну допомогу, а також допомагають із працевлаштуванням.

Всього компанія працевлаштувала вже понад півтисячі своїх співробітників, які змушені були покинути рідні міста.

Компанія Ferrexpo заснувала гуманітарний фонд у розмірі 12,5 млн дол., який надає всебічну підтримку громадам Полтавської та інших областей України. Так, компанія активно долучилася до евакуації жителів з постраждалих населених пунктів, та допомагає їм із працевлаштуванням на нових місцях.

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Також компанія обладнала та запустила Дитячий центр, де працівники компанії мають змогу залишити дітей у робочий час. З молодшими дітьми тут працюють вихователі, а старшим забезпечують усе необхідне для дистанційного навчання у школі.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як українські бізнесмени із списку Forbes допомагають армії, і писали, коли по справжньому відновиться бізнес в Україні.