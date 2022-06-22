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Європа може залишитись без газу взимку: які плани будує Кремль

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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22 червня, 11:58
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Розповідаємо, що має зробити Європа, щоб підготуватися до найкритичнішого сценарію
РФ може раптово відключити газ Європі взимку
РФ може раптово відключити газ Європі взимку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейським державам порадили вже зараз готуватись до того, що Росія може раптово повністю перекрити постачання газу цієї зими.

Про це попередив глава Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол в інтерв'ю Financial Times.

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За його словами, нинішні скорочення постачання блакитного палива спрямовані на те, щоб Європа не могла заповнити свої сховища.

"Європа має бути готовою до того, що російський газ буде повністю відключений... Що ближче до зими, то чіткішими стають наміри Росії. Я вважаю, що скорочення спрямовані на те, щоб не дати Європі заповнити сховища та посилити важелі впливу Росії в зимові місяці", – сказав голова МЕА.

Щоб підготуватися до такого критичного сценарію, Фатіх Бірол рекомендував зробити кілька кроків.

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По-перше, запустити старі вугільні електростанції для економії газу, а додаткові викиди вуглекислого газу від спалювання вугілля пізніше будуть компенсовані.

По-друге, краще, на думку глави МЕА, відстрочити плани щодо закриття атомних електростанцій, поки їхня робота вважається безпечною.

"Газпром" шантажує Європу

Глава компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що Росія продовжує свій енергетичний шантаж і намагається посилити свій вплив.

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Монополіст спеціально зменшив постачання блакитного палива до ЄС, аргументуючи це відмовою європейських компаній платити в рублях, а також проблемами з газопроводом "Північний потік – 1".

За словами Вітренко, вимога Кремля платити за газ в іншій валюті взагалі є незаконною, оскільки порушує підписані раніше угоди.

"Сьогодні" писали, чому Білорусь різко перестала платити Росії за газ як "Нафтогаз" просувається до повної монополії в Україні.

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