Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Європа знайшла заміну російському вугіллю: хто зайняв місце РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 15:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Європа активно купує вугілля в ПАР, доки Росія налагоджує зв'язки з Китаєм
Європа переключилася на ПАР і купує вугілля там замість Росії
Європа переключилася на ПАР і купує вугілля там замість Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У міру наближення ембарго на російське вугілля, Європа нарощує імпорт із Південно-Африканської республіки. Так, за перші п'ять місяців 2022 року країни ЄС імпортували з ПАР на 40% більше вугілля, ніж у 2021 році.

Про це пише видання Reuters.

Реклама

З найбільшого в Африці вугільного терміналу Річардс-Бей (RBCT) до Європи в січні-травні доставили вже 3,2 млн. тонн вугілля.

Південноафриканське вугілля купують вісім країн Європи, і навіть Україна, яка припинила морський імпорт через війну з Росією.

Наприклад, Франція збільшила імпорт майже у сім разів – з 68 005 тонн за весь 2021 рік до 464 432 тонн за п'ять місяців 2022-го.

Реклама

Іспанія, Польща та Німеччина минулого року взагалі не купували південноафриканське вугілля. А в 2022 році цифри імпорту виглядають так:

  • Іспанія імпортувала 355250 тонн;
  • Польща – 181515 т;
  • Німеччина – 157383 т.

Цікаво, що Китай – третій за величиною імпортер вугілля з RBCT, цього року поки що не зробила жодної покупки. Натомість збільшив імпорт російського вугілля до рекордних показників.

Ембарго на вугілля з РФ

Про вугільне ембарго проти Росії Європейський Союз оголосив ще 5 квітня. Так країни Європи відреагували на звірства російської армії під час окупації Бучі. Заборона почне діяти у серпні 2022 року.

Реклама

Що входить до п'ятого пакета санкцій проти РФ

Цей черговий пакет складається із 6 частин. Зокрема, це:

  • заборона імпорту російського вугілля, що скоротить дохід РФ на 4 млрд євро на рік;
  • заборона транзакцій із чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде ВТБ банк;
  • заборона російським судам та операторам заходити до портів країн ЄС;
  • заборона на експорт до РФ вартістю 10 млрд євро щорічно у сферах напівпровідників, машин, транспортного обладнання;
  • заборона на імпорт із РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю, що обійдеться агресору в 5,5 млрд євро;
  • заборона російським компаніям брати участь у європейських публічних закупівлях та заборона російським держустановам надавати фінансову підтримку.

Раніше ми розповідали, хто може замість Росії постачати вугілля до Європи. Також ми писали, що думає міністр енергетики України Герман Галущенко назвав рішення Польщі щодо заборони імпорту вугілля з РФ та Білорусі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Водневе диво
У Польщі створили унікальний автобус
Дивитися фото
Ядерна загроза
Нова обкладинка The Economist
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
42,99
-
-
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти