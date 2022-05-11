Європа підкупила? Угорщина погодилась ввести ембарго на російську нафту, але є умова

Уряд Угорщини вже цього тижня надасть всі умови та пропозиції Євросоюзу

Угорщина висунула свої вимоги Європі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Угорщина частково погодилася ввести ембарго на російську нафту і вважає це реальним сценарієм, однак країна висунула деякі вимоги ЄС.

Озвучив їх міністр закордонних справ Петер Сійярто.

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Спершу він додав, що відмова від нафти агресора завдасть непоправної шкоди економіці Угорщини і зруйнує енергетичну безпеку країни, адже після введення ембарго ціни на мазут підскочать на 50-60%, а це спричинить зростання цін на продукти.

Тож глава МЗС заявив, Угорщина чекає пропозицій від ЄС не тільки по реконструкції НПЗ на сотні мільйонів доларів чи по збільшенню пропускної здатності нафтопроводу в Угорщину через Хорватію на сотні мільйонів доларів, але і на майбутнє економіки.

Нафтове ембарго вимагає програми модернізації структури угорського енергопостачання, яка буде коштувати близько декількох мільярдів євро, — сказав він.

За його словами, уряд Угорщини цього тижня надасть свої пропозиції Євросоюзу.

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Європа заплатить за відмову

Представники ЄС заявили, що готові виплатити компенсацію Угорщині, якщо та підтримає шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт російських енергоносіїв.

Кошти на це візьмуть з нової енергетичної стратегії Євросоюзу під назвою REPowerEU (про неї оголосять 18 травня), яка спрямована на поетапну відмову ЄС від російських копалин задовго до 2030 року. У цій стратегії мають бути кошти для країн спільноти, зокрема і для Угорщини.

Нагадаємо, що шостий пакет санкцій передбачає надання Угорщині та Словаччині строк до кінця 2024 року для відмови від російської нафти, а це на два роки більше, ніж у решти країн ЄС. Але Угорщина заявила, що їй потрібно ще більше часу, щоб зменшити залежність від російської нафти.

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