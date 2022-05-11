Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України ⚽ Збірна України - Боруссія: онлайн 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Європа підкупила? Угорщина погодилась ввести ембарго на російську нафту, але є умова

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 травня, 15:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Уряд Угорщини вже цього тижня надасть всі умови та пропозиції Євросоюзу
Угорщина висунула свої вимоги Європі
Угорщина висунула свої вимоги Європі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Угорщина частково погодилася ввести ембарго на російську нафту і вважає це реальним сценарієм, однак країна висунула деякі вимоги ЄС.

Озвучив їх міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Реклама

Спершу він додав, що відмова від нафти агресора завдасть непоправної шкоди економіці Угорщини і зруйнує енергетичну безпеку країни, адже після введення ембарго ціни на мазут підскочать на 50-60%, а це спричинить зростання цін на продукти.

Тож глава МЗС заявив, Угорщина чекає пропозицій від ЄС не тільки по реконструкції НПЗ на сотні мільйонів доларів чи по збільшенню пропускної здатності нафтопроводу в Угорщину через Хорватію на сотні мільйонів доларів, але і на майбутнє економіки.

Нафтове ембарго вимагає програми модернізації структури угорського енергопостачання, яка буде коштувати близько декількох мільярдів євро, — сказав він.

За його словами, уряд Угорщини цього тижня надасть свої пропозиції Євросоюзу.

Реклама

Європа заплатить за відмову

Представники ЄС заявили, що готові виплатити компенсацію Угорщині, якщо та підтримає шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт російських енергоносіїв.

Кошти на це візьмуть з нової енергетичної стратегії Євросоюзу під назвою REPowerEU (про неї оголосять 18 травня), яка спрямована на поетапну відмову ЄС від російських копалин задовго до 2030 року. У цій стратегії мають бути кошти для країн спільноти, зокрема і для Угорщини.

Нагадаємо, що шостий пакет санкцій передбачає надання Угорщині та Словаччині строк до кінця 2024 року для відмови від російської нафти, а це на два роки більше, ніж у решти країн ЄС. Але Угорщина заявила, що їй потрібно ще більше часу, щоб зменшити залежність від російської нафти.

Реклама

Раніше ми розповідали, як Індія пішла фактично на шантаж Росії і маніпулює цінами на нафту агресора.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Хто отримає вигоду від війни
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Енергетичне паливо
Світовий видобуток вугілля (тонн у 2021 р.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Індія Індія
793 млн
3
Індонезія Індонезія
576 млн
4
США США
528 млн
5
Росія Росія
470 млн
6
Австралія Австралія
429 млн
7
ЄС ЄС
329 млн
Майбутнє ринку вугілля
Ембарго на нафту
В ЄС дозріли для ізоляції РФ
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти