Європейський ринок незамінний? Чи зможе РФ заповнити Азію своїм газом

Розповідаємо, які родовища російського газу найбільше постраждають через санкції

Росія не зможе швидко перенаправити постачання газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росії потрібно не менш ніж 10 років, щоб наростити постачання блакитного палива на азійські ринки до рівня, близького до торішнього експорту трубопровідного газу в Європу.

Такий прогноз дали аналітики Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

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На їхню думку, санкції призведуть до зниження видобутку газу в РФ у 2022-2025 роках на 480 млрд. куб. м.

Водночас експорт газу до ЄС у 2021 році становив 155 млрд куб. м, і щоб наростити такі самі обсяги для азійського ринку, потрібно не менш ніж 10 років.

До 2025 року агресор зможе наростити постачання газу (трубного та зрідженого) на ринок Азії на додаткові 40 млрд куб. м і досягти трохи більш ніж 70 млрд куб. м на рік.

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За даними МЕА, найбільше від санкцій постраждає видобуток у Західному Сибіру та на Ямалі, звідки переважно постачали газ Європі.

Більш стійкими виявляться родовища Східного Сибіру, адже саме звідти експортуватимуть блакитне паливо Китаю.

Очікується, що трубопровідний імпорт з Китаєм до 2025 року зросте на 60%.

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Чому постачання зміняться?

Перенаправлення потоків відбуватиметься на тлі різкого падіння трубопровідного експорту газу РФ до Європи (понад 45% у 2022 році, до 80 млрд куб. м).

Це призведе до того, що у загальній структурі імпорту Євросоюзу частка російських постачань впаде до найнижчого рівня за період понад 20 років.

Такий прогноз фахівці зробили тому, що строк довгострокових контрактів монополіста "Газпрому" раніше чи пізніше закінчиться, а проблеми на магістралі Ямал-Європою та постачання дочірнім компаніям "Газпром Німеччина" збережуться.

"Сьогодні" писали, як "Газпром" намагається перешкодити підготовці європейців до опалювального сезону та хто може відібрати у російської компанії важливий об'єкт у ЄС.