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Франція більше не отримує російський газ трубопроводом – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 червня, 13:02
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Розповідаємо, що думає французький оператор газотранспортної мережі про раптове припинення постачання
"Газпром" припинив постачання блакитного палива трубопроводом до Франції
"Газпром" припинив постачання блакитного палива трубопроводом до Франції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Франція більше не отримуватиме російський газ трубопроводом у зв'язку з "припиненням фізичного потоку між Францією та Німеччиною".

Відповідну заяву зробив Оператор французької газотранспортної мережі GRTgaz, передає AFP.

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Зазначається, що Франція отримує із РФ близько 17% свого газу, який постачається газопроводом або в рідкому вигляді на танкерах-газовозах.

Здебільшого імпортоване блакитне паливо надходило трубопроводом, через єдину точку з'єднання з Німеччиною.

"Постачання вже скоротилося на 60% з початку року, і цей пункт імпорту вже працював лише на 10% своєї потужності "на початок 2022 року", за даними GRTgaz. За два дні пропозиція впала до нуля", – пишуть ЗМІ.

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Французький оператор не знає, чому постачання скоротилося так сильно, але зазначає, що це відбувається в той час, коли монополіст "Газпром" значно скоротив постачання газу до Німеччини газопроводом "Північний потік — 1".

Доповнюється...

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