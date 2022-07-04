G7 готує потужний удар по експорту російської нафти – як Путіна позбавлять грошей

Розповідаємо, як рішення "Великої сімки" вдарить по можливості Кремля фінансувати війну

Російська нафта може коштувати вдвічі дешевше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська нафта може подешевшати вдвічі внаслідок обмеження цін на неї, яке обговорюють лідери "Великої сімки".

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє агентство Кyodo.

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"Ми встановимо верхній ліміт на рівні близько половини поточної ціни та створимо систему, яка не дозволить людям купляти або не купляти її за більшою ціною", — заявив Кісіда.

На думку прем’єра, це стане реакцією на на ганебні вчинки країни-агресора.

Рішення лідерів G7

Очільники країн "Великої сімки" під час зустрічі 26-28 червня погодилися з необхідністю введення ліміту для торговельної ціни на російську нафту.

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Рішення було ухвалене в контексті запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.

Таке обмеження потрібно для того, щоб зменшити можливість Кремля фінансувати війну проти України.

Нафтове ембарго від ЄС

В Єврокомісії надали роз’яснення щодо обмеження на постачання з Росії чорного золота морським шляхом.

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Отже, під обмеження ЄС потрапляє не лише нафта у "чистому вигляді", тобто сира, а й бленди, у складі яких вона є.

До речі, бленди є дуже популярними в Європі, однак тепер, якщо у цій суміші є бодай трохи російської нафти, купувати її заборонено.

"Сьогодні" раніше писали, що чекає світові ціни на нафту, і розповідали, в якій країні знайшли приголомшливі запаси чорного золота.