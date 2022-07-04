Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступ на Луганщині 📢 Ракетні обстріли 📺 Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

G7 готує потужний удар по експорту російської нафти – як Путіна позбавлять грошей

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 липня, 11:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як рішення "Великої сімки" вдарить по можливості Кремля фінансувати війну
Російська нафта може коштувати вдвічі дешевше
Російська нафта може коштувати вдвічі дешевше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська нафта може подешевшати вдвічі внаслідок обмеження цін на неї, яке обговорюють лідери "Великої сімки".

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє агентство Кyodo.

Реклама

"Ми встановимо верхній ліміт на рівні близько половини поточної ціни та створимо систему, яка не дозволить людям купляти або не купляти її за більшою ціною", — заявив Кісіда.

На думку прем’єра, це стане реакцією на на ганебні вчинки країни-агресора.

Рішення лідерів G7

Очільники країн "Великої сімки" під час зустрічі 26-28 червня погодилися з необхідністю введення ліміту для торговельної ціни на російську нафту.

Реклама

Рішення було ухвалене в контексті запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.

Таке обмеження потрібно для того, щоб зменшити можливість Кремля фінансувати війну проти України.

Нафтове ембарго від ЄС

В Єврокомісії надали роз’яснення щодо обмеження на постачання з Росії чорного золота морським шляхом.

Реклама

Отже, під обмеження ЄС потрапляє не лише нафта у "чистому вигляді", тобто сира, а й бленди, у складі яких вона є.

До речі, бленди є дуже популярними в Європі, однак тепер, якщо у цій суміші є бодай трохи російської нафти, купувати її заборонено.

"Сьогодні" раніше писали, що чекає світові ціни на нафту, і розповідали, в якій країні знайшли приголомшливі запаси чорного золота.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.8
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.25/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.3/35.6
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.6
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Як не втратити гроші💰
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,53 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти