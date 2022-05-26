Газу стане менше? Україна знизить споживання блакитного палива

Розповідаємо, до якого рівня Україна готова знизити споживання газу і хто в цьому допоможе

Україна зменшить споживання газу до рівня власного видобутку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна має план щодо зменшення споживання блакитного палива.

Ідеться, зокрема, про споживання газу на рівні власного видобутку. Про це пише Урядовий портал.

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Допоможуть міжнародні партнери

Україна, за словами Галущенка, має намір знижувати споживання газу до рівня власного видобутку. Крім того, наша держава буде і надалі переходити на безвуглецеву енергію.

Втілити цей план допоможуть міжнародні партнери.

Зокрема, співпрацюватиме з нами USAID (Агентство США з міжнародного розвитку). Організація допоможе підготувати нові проєкти для розбудови енергосектору. Процес має розпочатися одразу після завершення війни в Україні.

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Україна має потенціал для експорту електроенергії

Галущенко додав, що в планах України також збільшення комерційного експорту. І це, за словами міністра, допоможе також країнам ЄС позбутися залежності від енергоресурсів РФ.

"Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дасть змогу європейським державам значною мірою замістити російський газ", – пояснив Галущенко.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що у квітні експорт електроенергії до Польщі зріс на 35% порівняно з довоєнним січнем.

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"До кінця року ми плануємо розширити можливості українських енергетичних компаній і зможемо експортувати в ЄС близько 800 МВт електроенергії на добу", – зазначив Шмигаль.

"Нафтогаз" попередив про ризики

Раніше ми писали, що національна компанія "Нафтогаз України" визначила: 2022 року є різноманітні ризики, пов'язані з повномасштабною війною Росії проти України.

Отже, є певна невизначеність щодо роботи групи та реалізації активів, оскільки російське вторгнення може вплинути на видобуток блакитного палива. Річ у тому, що дуже багато таких активів зосереджено в Харківській та Полтавській областях, і вони дуже близькі до зони бойових дій.

Ще один ризик пов'язаний з можливістю отримувати дохід за контрактом із "Газпромом" з організації транзиту природного газу.

Також у "Нафтогазі" наголошують, що її видобуток газу становить близько 12 млрд куб. м на рік, а в нинішніх цінових умовах це означає високу цінність групи для уряду.

Водночас президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів "Сьогодні", що у "Нафтогазу" виникло немало проблем через війну, але жодної паніки не має бути.

Заяви деяких політиків про те, що наступної зими українці змерзнуть, експерт вважає лише спробами розкрутити ажіотаж навколо цієї теми та інтерес до власної персони.

Усіх побутових споживачів Україна здатна забезпечити газом власного видобутку і більше ніде його не купувати. Однак є ще промисловість, яка споживає шалену кількість енергоносіїв і має працювати.

Після війни частина підприємств може тимчасово не працювати через руйнування, яких завдали російські окупанти. У такому разі споживання блакитного палива сильно зменшиться.

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