"Газпром" гратиме за своїми правилами: що зміниться після передачі турбіни для "Північного потоку"

Навіть якщо Канада поверне турбіну Siemens Німеччині, російський монополіст "Газпром" знайде привід і надалі скорочувати постачання газу до Європи.

Про це написав глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у своєму Facebook.

За його словами, компанія має можливість значно збільшити транзит палива, а Канада просто піддалася тиску і це "дуже поганий прецедент винятку із санкцій".

"Але логіка такого рішення зрозуміла. Канада повертає турбіну і очікується, що "Газпром" повністю відновить транзит газу до Німеччини (+100 млн куб. м на добу). Це дозволить Європі продовжити накопичення газу на зиму та повинно призвести до зниження цін на газ, які вже досягли рівня $1800-1900 за тис. куб. м", – зазначив Макогон.

"Газпром" гратиме за своїми правилами

Макогон зауважив, що навіть після повернення турбіни РФ продовжуватиме скорочувати постачання до Євросоюзу.

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"Газпром" має кілька варіантів, приміром:

повністю не використовується маршрут через Польщу (90 млн куб. м на добу), а через Україну використовується лише 40% від заброньованих та оплачених потужностей, а це ще 70 млн куб. м на добу.

"Тому немає жодних проблем з вільними потужностями транзиту газу до ЄС. Є лише бажання "Газпрома" продовжувати шантажувати Європу . Маю впевненість, що Європа зробить висновки з цієї ситуації і у самому найближчому майбутньому взагалі перестане купувати російський газ", – зазначив Макогон.

Для чого потрібна турбіна?

Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, необхідну для відновлення повноцінної роботи російського газопроводу "Північний потік".

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Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що дозвіл на експорт був виданий після обговорень з "нашими європейськими друзями та союзниками", а також з Міжнародним енергетичним агентством.

"Канада видасть обмежений за часом та відкликаний дозвіл Siemens Canada на повернення відремонтованих турбін до Німеччини", – йдеться у заяві.

Раніше німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використовує цю проблему як привід для закриття "Північного потоку" і позбавить Німеччину здатності заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

"Сьогодні" раніше писали, як "Газпром" намагається влаштувати найпотужнішу енергетичну кризу у Європі, і розповідали, чому "Північний потік-1" слід негайно зупинити.