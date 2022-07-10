Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
📺 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🙌 Саммит G20 ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Газпром" гратиме за своїми правилами: що зміниться після передачі турбіни для "Північного потоку"

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 липня, 20:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для російського "Газпрому" передача турбіни Німеччині не відіграє особливої ролі
Передачу турбіни Німеччині називають "дуже поганим прецендентом винятком із санкцій"
Передачу турбіни Німеччині називають "дуже поганим прецендентом винятком із санкцій" / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Навіть якщо Канада поверне турбіну Siemens Німеччині, російський монополіст "Газпром" знайде привід і надалі скорочувати постачання газу до Європи.

Про це написав глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у своєму Facebook.

Реклама

За його словами, компанія має можливість значно збільшити транзит палива, а Канада просто піддалася тиску і це "дуже поганий прецедент винятку із санкцій".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.55/36.1
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.1/36.7
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.7/36.1
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.3/36.3
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.3/36.3
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.8/36.2
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
Мова грошей
Єврооблігації — облігації, переважно в іноземній валюті. Їх випускають організації, уряди, великі компанії. Приставка "євро" не прив'язана до валюти. Вона свідчить про те, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там.
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Відставка Бориса Джонсона
Нова обкладинка The Economist
Американські гірки
Що буде з доларом?
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,81 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти