"Газпром" гратиме за своїми правилами: що зміниться після передачі турбіни для "Північного потоку"

Передачу турбіни Німеччині називають "дуже поганим прецендентом винятком із санкцій" / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні
Навіть якщо Канада поверне турбіну Siemens Німеччині, російський монополіст "Газпром" знайде привід і надалі скорочувати постачання газу до Європи.
Про це написав глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у своєму Facebook.
За його словами, компанія має можливість значно збільшити транзит палива, а Канада просто піддалася тиску і це "дуже поганий прецедент винятку із санкцій".