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"Газпром" може втратити сховище газу в Європі – хто його забере

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 липня, 15:46
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Розповідаємо, на якому етапі "Газпром" може залишитись без важливого об'єкту
Австрія готується відібрати сховище газу у "Газпрому"
Австрія готується відібрати сховище газу у "Газпрому" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Австрія може позбавити російський Газпром газового сховища. Відповідну поправку до закону, яка дозволить відібрати об'єкт у Хайдасі, мають опублікувати у п'ятницю.

Про це пише видання "Прайм".

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Раніше канцлер Карл Нехаммер заявив Путіну у телефонній розмові про те, що "Газпром" втратить газосховище якщо не буде його використовувати.

Пізніше Нехаммер повідомив, що Австрія передасть газосховище іншому постачальнику у разі відмови Газпрому заповнювати його блакитним паливом.

Поправка до закону передбачає, що сховище буде вилучено не відразу, а лише на другому етапі.

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Перший етап передбачає зобов'язання користувача сховища негайно запропонувати заброньовану потужність, яку він раніше не використав, іншим або повернути її компанії-зберігачу.

Потужностями, що не використовують системно вважаються такі, які станом на 1 липня використовуються менш ніж на 10%.

За даними асоціації європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastructure Europe, рівень заповнення сховища в Хайдаху становить 0,0% ще з 29 березня 2022 року.

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Росії кинули виклик

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол раніше повідомив, що Росія скорочує постачання газу до Європи і втратила звання головного постачальника газу для країн ЄС

Перше місце посіли Сполучені Штати, які опинилися на цій позиції уперше в історії.

"Сьогодні" раніше писали, який неприємний "сюрприз" підготував "Газпром" для росіян і розповідали, як монополіст посилює газову кризу в Європі.

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