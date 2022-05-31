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"Газпром" не зупиняється – яку країну відключив від газу монополіст

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 11:44
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Розповідаємо, скільки країн вже залишились без російського газу через самодурство "Газпрому"
"Газпром" відключив від газу ще одну країну
"Газпром" відключив від газу ще одну країну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" оголосила про повне зупинення постачання природного газу нідерландській компанії GasTerra через те, що та відмовилась платити за блакитне паливо в рублях.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Платежі за газ, що постачається з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані", – йдеться в повідомленні "Газпрома".

Насправді вимога кремлівського монополісту є неправомірною, оскільки порушує умови чинних контрактів.

Безліч європейських компаній і навіть цілих країн відмовились виконувати цю забаганку Путіна. Наразі газовий вентиль повернули для Польщі, Болгарії, Фінляндії, Данії і тепер Нідерландів.

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"Газпром" намагається приховати своє коріння

Підрозділ російського "Газпрому" у Європі, який відповідає за роздрібні продажі, хоче зробити ребрендинг своїх структур, щоб європейські покупці не асоціювали їх з Росією.

За даними Financial Times, компанії намагаються ухилятися від нових контрактів з Gazprom Energy, зокрема великі проблеми у монополіста виникли у Великій Британії.

"Дочку" "Газпрому" почали бойкотувати клієнти і британські державні органи намагалися розірвати з нею всі зв'язки, однак націоналізація обійдеться країні занадто дорого, тож від цієї ідеї довелося відмовитись.

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Тепер підрозділ "Газпрому" хоче змінити назву на GM&T, щоб збільшити свої шанси на виживання.

"Сьогодні" раніше писали, яка ще компанія відмовилась платити за газ в рублях і розповідали про новий пакет санкцій проти Росії, який вдарить по її найчутливішому місцю.

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